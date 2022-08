”Acuerda” AMLO pasar GN a Sedena

Si ese anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que emitirá un “acuerdo” para que la Guardia Nacional pase “completa” a la Secretaría de la Defensa Nacional, no es otro globo distractor como los que ha soltado a lo largo del sexenio, seguramente originará una batalla legislativa, constitucional y política, amén de un amplio rechazo ciudadano por tratarse de una flagrante violación a la Carta Magna.

Convencido como seguramente está de que la iniciativa que remitió a la Cámara de Diputados, por ser una reforma constitucional, requiere una mayoría calificada, que la bancada de Morena no tiene, además que la oposición ya advirtió que no la aprobará —como tampoco la electoral que envió a San Lázaro— el Ejecutivo Federal no parece dudar en que podrá lograrlo con uno más de sus “acuerdos” o “decretos”, como otros que ha suscrito.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

COMO blanco de estand de feria se ubicó Marko Cortés, presidente del PAN, al anticipar el anuncio de que el candidato de su partido a gobernar el Estado de México será el diputado local y exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, por encima del acuerdo al que llegara con Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, para que la coalición Va por México presente un abanderado común, una vez que el que propongan los partidos sea el que tenga más respaldo de mexiquenses.

AL dirigente del blanquiazul hasta muchos militantes de su propio partido, ya no digamos de los que están en esa coalición, lo acusan de pretender frustrar ésta y caer en el juego de Morena, tras la precipitada virtual postulación de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, que contendrá por segunda ocasión, a pesar de que pesa sobre ella la acusación del PAN, avalada por el Tribunal Electoral, de que cuando fue alcaldesa de Texcoco, sin autorización, le descontó el sueldo a su personal.

OTROS que parecieron seguir el “madruguete” morenista en el Estado de México fueron los dirigentes de Movimiento Ciudadano, al anticipar también que el candidato de ese partido será el senador Juan Zepeda, experredista, y que lo fue por su entonces partido —a pesar de que hasta en dos ocasiones, sin lograrlo, el hoy presidente López Obrador, le pidiera sumarse a Delfina Gómez— si bien el emecista no forma parte de la coalición Va por México.

ESA investigación que hará la FGR de la mina de carbón de Sabinas para deslindar presuntas responsabilidades, puede acabar como la de Pasta de Conchos, en 2006 en Coahuila, cuando 33 trabajadores quedaron sepultados: en la impunidad de concesionarios que los explotan, a ellos y al subsuelo.

DONALD Trump, en la mira: catea FBI su casa en Florida.