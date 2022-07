Amistad y denuncias en reunión AMLO-Biden

La preocupación originada en Washington por la estrecha relación amistosa del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso pudiera afectar la defensa de los intereses de ese país aquí, más las acusaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en organismos internacionales en Europa, por lo que considera “persecución política” del gobierno, amén del tema migratorio, envuelven la reunión que el Ejecutivo federal sostendrá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el próximo martes en la Casa Blanca.

Es más, después de la amplia información difundida por The New York Times acerca de las reuniones del diplomático con AMLO y sus frecuentes visitas a Palacio Nacional, en la propia capital estadounidense surgieron versiones de que ese encuentro podría posponerse, lo que se agregaría al desaire del mandatario mexicano a la invitación personal del estadounidense para asistir a la reciente Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que “condicionó” a invitar a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que no ocurrió.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A seis meses de que concluya su etapa como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar muestra singular activismo que no tuvo en años de su gestión: ayer se reunió con senadores y diputados para presentarles un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los feminicidios que a diario se cometen en el país —10 u 11— convertidos en lo que llamó “tragedia colectiva”, a la que se le debe encontrar pronta solución.

Hace unas semanas acudió al penal femenil de Santa Marta Acatitla, en donde se reunió con centenares de mujeres que llevan años recluidas sin que sus casos sean resueltos, a muchas de las cuales les puso abogados para que revisaran sus casos, lo que a algunas les permitió recobrar su libertad y otras más podrán lograrlo en breve, lo que le mereció un reconocimiento general.

No fue ninguna sorpresa que el presidente de Morena, Mario Delgado, anunciara que como no se logró un acuerdo de unidad para postular al candidato de ese partido a gobernador del Estado de México, será una encuesta la que decida, lo que más parece “ensayo” de lo que ocurrirá en la selección del abanderado presidencial para 2024.

La ambición de Horacio Duarte, Delfina Gómez e Higinio Martínez, los tres texcocanos que buscan la candidatura mexiquense y su insuperable desacuerdo, sumado a la de Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec y a la aspiración de Pedro Zenteno, director general del ISSSTE, facilitaron la salida a la encuesta morenista.

Solidaridad con nuestro colega financiero de La Razón, Mauricio Flores, por amenazas empresariales a revelar sus fuentes de información.