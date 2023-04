Andanada de AMLO a EU

Ubicado de nuevo en blanco de reclamos y críticas no sólo por la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez, sino por casos de corrupción en algunas dependencias y áreas de su gobierno, en otro intento de distraer la atención, el Presidente Andrés Manuel López Obrador endureció su enfrentamiento no sólo contra congresistas de Estados Unidos sino al Gobierno de ese país, al que ahora acusa de fomentar el consumo de drogas como el fentanilo, aun a pesar de las reacciones que pueda tener.

Después de que el fin de semana fue rudamente increpado en la población fronteriza por grupos de migrantes que permanecen allá tras la tragedia y de que afloraran otros casos de ilícitos en dependencias federales, hizo una “visita privada” a Nayarit, en donde declaró que EU “amenaza con invadir, vende armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes que padecen la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas, no les preocupa el bienestar, sólo el dinero y tampoco limitan el consumo de drogas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Llegó el día en el que mujeres y hombres vinculados con Morena y el Gobierno federal, asumirán de hecho el control del INE, en tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia resuelven sobre el Plan B de la Reforma Electoral, propuesto por el Ejecutivo federal y aprobado por el Congreso, las decenas de controversias de inconstitucionalidad presentadas por el propio Consejo General del árbitro electoral, partidos y legisladores de oposición, juristas y diversas organizaciones.

Los cuatro nuevos consejeros electorales que hoy asumirán sus cargos son Guadalupe Taddei Zavala, quien será la primera mujer que asumirá la presidencia del INE; Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que “se van a investigar” las gestiones de Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo en el INE, en lo que el consejero presidente que este día concluye su gestión advierte, desde hace varias semanas, una intención de persecución política.

De cumplirse esa declaración que el encargado de la polìtica interior hizo desde ViIlahermosa el sábado, habrá que esperar que esa persecución no se generalice y sea el inicio de represiones desde el poder contra opositores, que generarán reacciones internas y también externas.

Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara y presidente fundador de la famosa Feria Internacional del Libro, la FIL, se suicidó ayer en su domicilio. En meses recientes fue blanco de severas críticas desde las mañaneras.