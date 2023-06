Aparece hoy, por fin, la alianza opositora

Con un modelo similar al de Morena, los partidos políticos de oposición —excepto Movimiento Ciudadano— y organizaciones de la sociedad civil darán a conocer hoy la realización de la forma con la que en varias encuestas elegirá no a su candidato a la Presidencia de la República —para evitar incurrir en violaciones a la legislación electoral— sino al “Responsable de la Organización del Frente Amplio Va por México”.

El número de aspirantes opositores, motejados como tapones por no ser corcholatas como los de Morena, rebasa la docena, entre panistas, priistas, perredistas y empresarios, algunos con amplia trayectoria, que han sido legisladores, gobernadores y hasta miembros de gabinetes a lo largo de varios sexenios; también algunos empresarios y, otros, francamente impresentables, que participarán en ese proceso.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Germán Martínez Cázares, impulsor del Grupo Plural en el Senado de la República, quien fuera director general del IMSS al inicio del sexenio, exmilitante de Morena y exdirigente nacional del PAN, es el primero de los aspirantes a la candidatura presidencial de oposición en anunciar que no participará en el proceso de la alianza opositora por desacuerdo con el método que la coalición Va por México ha definido.

Aseguró que lo que se ha construido, “ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y todos los ciudadanos y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padrones partidistas y, además, no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público, ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el Padrón”.

Aclaró que no se rinde, ni va a dejar de luchar por México y anticipó que “apoyará a la candidata o al candidato que, con solvencia moral, que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena” y que por encima de intereses o aspiraciones personales está el suelo y la gente mexicana.

Tras una semana de campañas, los candidatos a “coordinar la defensa de la 4T”, Claudia Sheinbaum mantiene la delantera; Adán Augusto López avanza y Marcelo Ebrard empezó a dejar de tener simpatía y apoyo por anunciar que crearía una Secretaría para Andrés Manuel López Beltrán.

Desde su natal Fresnillo, Ricardo Monreal, exlíder de la bancada de Morena y una de las cuatro corcholatas de ese partido, urgió a militantes y simpatizantes a no dar por muerta a la oposición, al advertir que si bien la contienda interna es importante, no lo es más que la elección presidencial de 2024.