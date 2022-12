Arrecian forcejeos AMLO-Monreal-Córdova

Arrecian día a día distanciamientos y forcejeos verbales entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quienes han respondido a críticas y andanadas que casi diario se los hacen sentir desde las mañaneras de Palacio Nacional.

Tras las ejecuciones del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas y de un Juez de Control y la violencia que se ha generalizado en ese estado, el Ejecutivo Federal declaró que ésta es herencia de exgobernadores —el legislador lo fue hace años, cuando militó en el PRD— y que no tiene problemas con Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, a lo que éste le respondió que él tampoco, pero que es “hombre libre”, y luego del reclamo presidencial a la sanción del INE a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el consejero que lo preside reiteró que este organismo seguirá sancionando a quien viole la legislación electoral y realice actos anticipados de campaña, “le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Como el Bloque Opositor en la Cámara de Diputados rechazará y votará en contra de la Reforma Electoral constitucional del Presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que en el transcurso de este día, se enviará a San Lázaro otra, la que propone cambios a leyes secundarias y que ya la bautizaron como mini-reforma, con el afán de trastornar al árbitro de la contienda del 2024.

Ante la orden de instalar pilotes de 25 metros que traspasarán, y dañarán, los cenotes y cavernas en el tramo 5 del Tren Maya, aunque el Presidente López Obrador lo niega, el grupo Sélvame del Tren, a cuyos integrantes calificó de farsantes y pseudoambientalistas, le respondió que miente e invitó a la población a constatar la veracidad de sus denuncias y clamó un “¡basta de descalificarnos desde el escritorio y el helicóptero!”.

Como para algunos aspirantes el proceso de sucesión presidencial se ha convertido en un rejuego, al margen de la legislación electoral, otros jóvenes que gobiernan estados o municipios, que no han sabido, ni podido, resolver los más serios problemas que enfrentan, no dudan en pedir que se les incluya en la lista, aunque no les endilguen el mote de “corcholatas”.