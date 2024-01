Atentan contra fiscal

Una prueba más de la violencia que se recrudece en el país se registró la tarde de ayer en la autopista México-Toluca, cuando el convoy del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sufrió un atentado del que salió ileso y uno de sus escoltas herido. Un agresor logró ser detenido y anoche estaba siendo interrogado.

Cervantes Martínez, quien fue designado en marzo del 2022, es hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, abogado por la Universidad Anáhuac, estudió en la Universidad de Georgetown, en Washington, y antes de llegar a la Fiscalía fue magistrado del Segundo tribunal de Alzada en Materia Penal.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La violencia en varios municipios de Guerrero llevó a la gobernadora morenista Evelyn Salgado a designar al general Rolando Solano Rivera, oriundo de La Montaña, como nuevo secretario de Seguridad Pública, tras la renuncia de Evelio Méndez Gómez.

El mismo presidente Ernesto Zedillo, que le allanó el camino a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato a gobernar el ex DF sin tener la residencia legal de cinco años, y que de ahí saltó a su actual cargo, al tercer intento, declaró, sin mencionar su nombre, que cada vez que algún político, que no entiende cosas, quiere insultar a alguien, le dice neoliberal, lo que a él no le afecta.

Ésa fue la respuesta que le dio a las críticas en su mañanera, sobre temas como el Fobaproa, la reforma a la Ley de Pensiones y la desaparición de los trenes de pasajeros, durante la conferencia que el ex mandatario ofreció en un evento de Actinver Day, en la que pidió “ser más reflexivo cuando se habla de economía”.

Germán Martínez Cázares, actual senador y duro opositor del oficialismo en la Cámara alta, será candidato a diputado federal plurinominal por el PAN, en el que anteriormente militara y presidiera, a pesar de que la Comisión Permanente de este partido lo vetara inicialmente a iniciativa de Luis Felipe Bravo Mena, por “anteriores agravios” al blanquiazul.

En la actual legislatura, el panista, fundador del Grupo Plural, ha sido uno de los más críticos y combativos que, al igual que varios de sus colegas de oposición, ha librado duras y rudas batallas para frenar o modificar iniciativas del Ejecutivo, que la mayoría de Morena, en San Lázaro, aprobara “sin quitarle ni una coma”.

En libertad condicionada, los ocho militares acusados de desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, seguirán su defensa hasta ser exonerados, esperanzados que los seis que siguen presos en el Campo Militar, lo logren.