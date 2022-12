Por la bienvenida de Biden a Zelenski

A escasas dos semanas de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, venga a México, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la Cumbre de las Américas, su anfitrión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó “el modito” del mandatario demócrata por darle la bienvenida “a América” al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, y le corrigió que “América somos todos: Perú, Guatemala, Belice, México”.

“¡Qué pasó, mi presidente Biden, con todo respeto! América somos todos y no digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar a cambiar eso: es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, y bienvenido a Perú”, fue el reclamo que le hizo desde Chetumal, donde está de gira.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El exalcalde priista de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, será el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD en Coahuila, anunció el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, durante la Asamblea Extraordinaria estatal en la que éste reconoció el apoyo de dirigentes y militantes de los partidos que acordaron sumarse a esa postulación.

De ganar, como están seguros los partidos que lo respaldan, dada la popularidad de Jiménez Salinas, éste relevaría al actual gobernador priista, Miguel Ángel Riquelme, quien a lo largo de su mandato lograra reconocimiento de coahuilenses por el desempeño en el cargo a lo largo de los últimos años, en los que mantuvo en buen nivel la seguridad pública.

Nada bien, por no decir que mal, le está yendo en estos días de fin de año a Natalia Téllez, a quien se dice que tiene el respaldo del Gobierno para ser presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se le cuestiona por carecer de experiencia para estar al frente de esa institución, cargo al que también aspiran los magistrados Guillermo Vals Esponda y Julián Olivas.

Vaya evaluación de las mañaneras por parte de la consultoría Spin: en mil de ellas, el promedio de falsedades es de 94 falsas diarias y, en cuatro años, 94 mil.

