¿Para qué convoca AMLO su marcha?

¿P ara qué será la marcha del próximo domingo en esta capital, a la que convoca el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente dijo que se llevará a cabo por cumplir cuatro años de gobierno, dirigir un mensaje a la nación y celebrar los “logros” de su administración?, son preguntas que se repiten en distintos sectores de la sociedad.

Y es que en su mañanera de ayer dio otros motivos, previa advertencia de que no habrá invitados especiales, ni quiere provocadores ni violentos. Será, dijo, “contra la oligarquía y contra los corruptos que se oponen a la transformación… para celebrar que ya no domina en México la oligarquía… que no se permite la corrupción… que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban… celebrar que tenemos finanzas públicas sanas… que el 85 por ciento de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público... que no queremos que en México haya racismo, clasismo… que no será para reivindicar o defender su reforma electoral”. ¿Por fin, pues?

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En cuanto el Presidente López Obrador confirmó la cancelación de la XVII reunión de la Alianza del Pacífico en México, que se iniciaría este viernes, y mencionó que se podría realizar en Perú a principios del mes próximo, su homólogo, Pedro Castillo, al que el Congreso de su país le impidió venir y asumir la presidencia de la misma, se apresuró a declarar que los países hermanos, que forman parte de aquella, serían bienvenidos.

Más aun, el Ejecutivo Federal dijo que ahora que estarán en nuestro país los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, cuyos países forman parte de la Alianza y que participarían en esa reunión --no así Alberto Fernández de Argentina, molesto con López Obrador por haber propuesto a última hora a Gerardo Esquivel para presidir el BID--, tratará con ellos el cambio de sede de la misma.

Por cierto, que siendo inexplicable que a un economista tan reconocido y respetado como Esquivel, subgobernador del Banxico hasta diciembre, lo hayan expuesto internacionalmente a una esperada derrota, al proponerlo como candidato de México a la presidencia del BID, a días de una elección en la que el brasileño Ilan Goldfajn ganó de calle.

En cambio, a Agustín Carstens, otro brillante economista que fuera gobernador del Banco de México, propuesto por el entonces presidente y actual Gerente General del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza, le fue otorgado el Premio de Economía Rey de España, como responsable de política económica más importante en Iberoamérica, en las últimas tres décadas.