Critica AMLO cateo a casa de Alito

Tan bien quisieron quedar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, como el fiscal de ese estado, Renato Sales, con el violento y mediático cateo a la residencia, allá, del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que quedaron mal y severamente criticados por ese “indigno y humillante procedimiento judicial que no debe prevalecer en un país democrático”.

Molesto por lo sucedido, sostuvo que aunque es sabido que el exgobernador campechano no es santo de su devoción ni lo defiende, no está de acuerdo con lo sucedido porque no se puede lastimar y humillar la dignidad de las personas, luego de que el dirigente del tricolor denunció que es una persecución en su contra por parte del mandatario y anunció que acudirá a organizaciones internacionales a denunciarlo y de que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que no respaldará el coro de linchamiento del también diputado federal priista.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Jornada de Oración por la Paz a la que han convocado la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús “ante la barbarie de la violencia” en el país, fue celebrada por el Presidente López Obrador, por lo que consideró “cambio de tono” de los reclamos que cardenales, arzobispos y obispos le han hecho para exigir un cambio en su estrategia de seguridad, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín en la Sierra Tarahumara.

Dijo en su mañanera que ese llamado debe incluir a narcotraficantes como “seres humanos” que son, abre una puerta para la paz ya que “se les debe convocar a deponer su actitud, al congratularse de ese cambio de los representantes de la Iglesia católica porque estaban escuchando otras voces, hitlerianas, fascistoides, de eliminar, de la ley del talión, del que a hierro mata a hierro muere”.

Sólo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, era la única “corcholata” oficial que faltaba dar positivo a Covid 19, luego de que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard lograron recuperarse, y también el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, que hace varias semanas contrajo ese virus y logró reponerse.

Y aun cuando el tabasqueño que está al frente de la Segob cumpla a distancia los asuntos a su cargo, César Yáñez, el recién nombrado subsecretario, atiende una de las funciones a su cargo más delicadas ante lo que hoy ocurre, como son los Asuntos Religiosos por el diferendo entre cardenales, arzobispos y obispos y el Ejecutivo federal.

Escándalo en puerta: Por criticar públicamente estrategia de seguridad del gobierno, cita Fiscalía Militar al general Mauricio Ávila Medina.