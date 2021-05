Demandan a juez; discrepan AMLO y Monreal

Por desacatar el fallo del ministro Juan Luis González Alcántara, el juez federal Iván Zeferín Hernández, que ordenó aprehender al gobernador de Tamaulipas, pese a mantener el fuero por parte del congreso local, éste acordó ayer demandarlo ante la FGR, luego de propiciar un diferendo entre el Ejecutivo Federal y el líder del Senado y de que por segunda ocasión en este mes, el presidente de la Corte acudió a un nuevo encuentro en Palacio Nacional, mientras el mandatario estatal responsabilizó al Ejecutivo Federal de usar la justicia para perseguir a sus opositores.

En su mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber dado instrucciones a la Fiscalía de proceder contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca; dijo que no será “tapadera de nadie” y declaró no estar de acuerdo con la pretensión de Ricardo Monreal, de que el Senado declare la desaparición de poderes en Tamaulipas, a lo que las bancadas de oposición rechazan que para ello se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, tras de que el congreso de ese estado advirtió que no aprobará la desiganción de otro gobernador.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A 15 días de las elecciones más grandes e importantes en la historia de este país, arrecia la pugna entre la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quien lo preside, José Luis Vargas, por el reiterado rechazo a las propuestas que ha hecho, la última de ellas, pretender que aquellos revelen cómo van a votar los proyectos de sentencia, antes de las sesiones públicas.

En otros casos y votaciones, Mónica Soto es la única integrante del máximo organismo electoral que ha mostrado estar de acuerdo con Vargas, quien ha sido reiteradamente cuestionado públicamente sobre la opacidad de sus percepciones y frecuentes viajes a cuenta del Tribunal, que se mantiene al frente de éste por el apoyo que tiene fuera de ese organismo.

Una bandera morenista de campaña es hacerle creer al “pueblo bueno y sabio”, que el apoyo económico a adultos mayores comenzó en este sexenio, cuando data de años atrás: bastaría recordar que la dependencia que estuvo encargada de ese programa que beneficia a millones de mexicanas y mexicanos, fue la satanizada y desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, hoy reemplazada por la de Bienestar.

En una reunión virtual con la Conago, el subsecretario de Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, reconoció las inmediatas medidas sanitarias anti-Covid-19 que puso en marcha el gobernador panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a través de la Secretaría de Salud de la entidad caribeña, para frenar el incremento de contagios del letal virus, que amenazaba regresar el semáforo epidemiológico de naranja a rojo.