Evidenció Otis imprevisión gubernamental

Tras el violento paso de Otis por Acapulco, que destrozó y causó cuantiosos daños materiales y humanos a ese famoso destino turístico del país y a otros municipios, e independientemente de que se haya tratado de un súbito cambio de tormenta tropical a huracán Categoría 5, la más peligrosa, la tragedia evidenció la falta de previsión gubernamental de alertar a la población de lo que podría ocurrir y ordenar medidas urgentes que atenuaran la gravedad de lo ocurrido.

A eso se suma el sorpresivo y accidentado traslado del Presidente López Obrador al puerto guerrerense por tierra, a sabiendas que era imposible, cuando pudo hacerlo en avión o helicóptero del Ejército o la Marina, lo que hoy motiva críticas, al igual que la tardía reacción en ordenar ayuda y acopio inmediato de medicinas y víveres a familias aisladas por el meteoro, que otras instituciones como la UNAM y organizaciones civiles hicieran de inmediato, a horas siguientes del paso del meteoro.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Desde que a principios del sexenio se ordenó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales se advirtió el riesgo de que, en caso de sismos, huracanes o inundaciones, no habría de dónde obtener recursos para acudir de inmediato en auxilio de las víctimas, y hacerlo con la inmediatez requerida.

Interrogado acerca de ello, durante su comparecencia ante comisiones del Senado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que “el Fonden sigue operando”, cuenta con 18 mil millones de pesos para atender emergencias; un presupuesto de 10 mil millones de pesos y cinco mil mdp más en seguros, así como un bono catastrófico por 485 millones de dólares, que habrá que ver si se dispondrá de ellos.

El acuerdo del Consejo General del INE para que los partidos políticos postulen cinco mujeres como candidatas a gobernadores en ocho entidades y CDMX, puso en un brete a los dirigentes de Morena que ahora tendrán que “bajar” a varones que encabezan las encuestas, lo que pondrá en riesgo triunfos que anticipaban.

Son los casos de los senadores Alejandro Armenta, en Puebla, y Eduardo Ramírez, en Chiapas; Ricardo Scheffield, en Guanajuato; Rabindranath Salazar, en Morelos.

Como no prosperó su idea de dejar de interino a su secretario de gobierno, Samuel García Sepúlveda, el mandatario emecista de Nuevo León, señala ahora que de aquí al 2 de diciembre va a pensar si buscará o no la candidatura presidencial porque no quiere dejar el estado en manos del PRIAN.