Otro fast-track para aprobar Plan B

C on correcciones, apenas, a media docena de inconstitucionalidades a la reforma de leyes electorales secundarias, las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer el dictamen que hoy subirán al pleno, en medio de protestas, críticas y exigencias de las bancadas de oposición y del Grupo Plural por la urgencia de Morena y un secretario de Gobernación convertido en legislador que avaló ese escaso número de cambios y advirtió que si no se le da luz verde de aquí al jueves en que se clausura el período de sesiones del Congreso, se convoque a un extraordinario.

Adán Augusto López, titular de Segob, llegó desde temprana hora a la sede senatorial para reunirse con el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y los miembros de las Comisiones, para analizar la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y remitió al Senado con decenas de flagrantes violaciones a la Carta Magna, que empezaron a corregirse en un escaso número de ellas, por el apuro de que hoy se presenten ante el pleno, discutan y aprueben.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por la mañana, también, expresidentes del IFE e INE le entregaron una carta al líder de la Cámara alta, Ricardo Monreal —que luego dio a leer al secretario de Gobernación— en la que alertan que las leyes secundarias del Plan B del Presidente López Obrador “no ofrecen garantías para la celebración de elecciones libres y confiables” y que el rediseño que se pretende de su estructura y operación, amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones.

José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, entre otros que fueron titulares del organismo electoral, coinciden en que con esas reformas habrá más riesgos y retrocesos que beneficios, por lo que proponen que se realicen foros y mecanismos de consulta y deliberación, para desahogar tan trascendentes iniciativas.

Al mismo tiempo, Germán Martínez Cazares, del Grupo Plural, le exigió a Monreal que de una vez por todas defina su posición ante lo que al igual que la oposición en el Senado, demandan, como es defender al árbitro electoral, al señalar que no es necesario descuartizar al INE ni despanzurrar las 300 vocalías que organizan las elecciones.

El senador Armando Guadiana será finalmente el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, lo que deja fuera al subsecretario de Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, al que tanto se viera en las mañaneras y que ahora ha dicho que la encuesta que favoreció al legislador, en otras apareció en tercer o cuarto lugar, fue “amañada”.