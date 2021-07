Frenan oootra vez desafuero de Toledo

Por incumplirse con el requisito de mayoría absoluta en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, se frenó oootra vez el desafuero del hoy petista, experredista y exmorenista Mauricio Toledo, y la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri Riancho, puso en duda que pueda discutirse el del poblano Saúl Benjamín Huerta, de Morena, para lo cual la Comisión Permanente convocaría hoy a un periodo extraordinario de sesiones.

La diputada yucateca explicó que de cuatro integrantes de la Sección Instructora para desaforar al extitular de la hoy alcaldía de Coyoacán, acusado por la Fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito, se requerían tres votos a favor, pero sólo dos morenistas lo hicieron en ese sentido; uno en contra del PT, y la priista Claudia Pastor se abstuvo, lo que impidió que el caso pasara al pleno cameral, lo que sí ocurrió en el de Huerta, acusado de violación de un menor y abuso sexual a un adulto.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La violencia que los cárteles del crimen organizado han recrudecido a lo largo y ancho de la República y que recién sumó más entidades, como Zacatecas y Morelos, seguirá siendo enfrentada con “abrazos, no balazos”, reiteró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que él es pacifista y no quiere que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, ni nadie.

En su mañanera de ayer, al hacer un llamado a los habitantes del municipio michoacano de Aguililla a buscar la paz sin violencia, sostuvo que “aunque se burlen” va a seguir diciendo “abrazos, no balazos”, ante la situación imperante y advertir: “¡Yo no soy Peña y no soy Felipe Calderón! y que “no es partidario de masacres, torturas, de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridad, somos distintos”.

Al asistir nuevamente el lunes a una mañanera en Palacio Nacional, Jorge Ramos, conductor de Univisión y colaborador de Reforma, les dio una lección de periodismo profesional a los que creen serlo y acuden no a cuestionar al mandatario, como él lo hizo, sino a formularle preguntas que les entregan para que las lean y el Presidente arremeta contra sus críticos.

Excluído nuevamente por el Presidente López Obrador como un posible sucesor, el líder del Senado, Ricardo Monreal, pareció enviarle un mensaje: que hablar sobre la sucesión presidencial en estos momentos provoca división dentro de Morena y distrae a los funcionarios de sus labores” y anunciar que “luchará limpiamente por la Presidencia al interior de su partido”.

¿Qué hará el fiscal general Gertz Manero si confirma que las pruebas de la intromisión del crimen organizado en las elecciones de Michoacán, que le entregó el gobernador Silvano Aureoles, son ciertas?

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.