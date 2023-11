Impiden maestros a AMLO inaugurar CRIT

El Presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó ayer a un grupo de maestros de Guerrero de tener una “actitud provocadora en busca de conflicto”, que le impidió inaugurar el Centro de Rehabilitación La Montaña, en Tlapa, que beneficiará a más de 20 mil niños de la sierra con discapacidad, ceremonia que estuvo a cargo de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y del presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros.

Escribió en redes sociales que “ya lleva mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y de oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el principio de la no violencia”, para explicar esa ausencia, tras una gira de cinco días por Oaxaca y Guerrero, lo que por motivos similares y evitar reclamos —“o ninguneos”, dijo— se ha reunido con damnificados a un mes del huracán Otis en Acapulco, ni tampoco recorrido las zonas devastadas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…



Sigue la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 13 de los 14 desaparecidos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión: legisladores de los partidos políticos de oposición agrupados en el Frente Amplio por México presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad por la afectación y daños irreversibles a sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, tanto el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados como el vicecoordinador, Marco Antonio Mendoza, a los que sumaron los del PAN y PRD, sostienen que los recursos de los mismos son necesarios para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia.

Día tras día, en las precampañas de l@s candidatos presidenciales más que en propuestas, se multiplican acusaciones o expresiones para descalificar a la, o el, adversario, lo que sumado a los millones de spots que se difunden a todas horas, pierden interés y alejan a los ciudadanos de la contienda electoral más importante y numerosa de los últimos tiempos.

Ayer, una vez más, menudearon acusaciones de corrupción, como las que la exjefa de Gobierno de la CDMX le endilgó a su antecesor, el hoy senador perredista Miguel Ángel Mancera, o las mofas de Xóchitl Gálvez a su principal adversaria, por anunciar que no asistirá a la FIL de Guadalajara, “porque no la dejaron”, y Samuel García, que no se queda atrás con sus ocurrencias.

Por cierto que Xóchitl Gálvez designó, al fin, a su coordinador de Comunicación Social y optó por Max Cortázar, quien tuvo esa misma encomienda en el gobierno de Felipe Calderón y al que conoce bien desde entonces. Por su experiencia y conocimiento en esa tarea, seguramente le será de suma utilidad ante lo que viene.