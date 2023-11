Laynez revisará fideicomisos: Corte a AMLO

Por unanimidad y sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia desechó ayer, “por notoria improcedencia”, el impedimento promovido por el Presidente López Obrador a través de su Consejería Jurídica, para que el ministro Javier Laynez se abstuviera de tramitar la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.

“No me considero impedido; me parece que no procede, pero yo no considero afectada, en absoluto, la objetividad”, sostuvo el ministro, al señalar que está consciente que el alto tribunal ha permitido de manera excepcional la procedencia de algunos impedimentos, solo cuando son planteados por la propia ministra o ministro, en situaciones en las que antes de llegar al pleno se participara directamente en la aprobación de alguna disposición de carácter general.

DE ESTO Y DE AQUELLO…



Al tiempo en que en el Senado se disponen a analizar la terna que el Ejecutivo Federal envió al Senado, de la que surgirá la ministra que reemplazará a Arturo Zaldívar, entre las que figura María Estela Ríos, Consejera Jurídica de Presidencia, ésta tuvo un primer tropiezo, luego de que el pleno de la Corte rechazó que el ministro Laynez estuviera impedido de revisar la demanda que presentara.

En esa terna figuran también Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual Jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres Guadarrama, militantes de Morena, que motivó reacciones de la oposición y, sobre todo, de barras y agrupaciones de abogados.

El Presidente López Obrador ocupó buena parte de su mañanera en referirse al triunfo de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina y señalar que su llegada a ese cargo no ayudará a los argentinos. Con todo respeto, dijo, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha, aunque “respeto la decisión de los pueblos”.

El nuevo mandatario se reunió ayer con el aún presidente, Alberto Fernández, quien no dudó en reconocer la derrota de su exministro de Economía, Sergio Massa, en un hecho democrático, ejemplo para algunos políticos que se niegan a aceptar derrotas y cuando ganan buscan perpetuarse en el poder.

Después de que Xóchitl Gálvez acusó a Claudia Sheinbaum, que cuando fue delegada de Tlalpan, abandonó a los padres de los niños del Colegio Rébsamen, la morenista arremetió contra la hidalguense y el “Frente de la imposición” que la impuso e impondrá, dijo, a los aspirantes a cargos de elección en los estados.

Ese es el tono de las campañas, a las que se sumará el emecista Samuel García en su afán de que lo tomen en serio.