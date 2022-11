Tras marcha, agoniza reforma electoral

Más tardó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en anunciar que en caso de que su iniciativa de Reforma Electoral constitucional no sea aprobada en el Congreso, tiene como “Plan B” proponer una ley secundaria que no requiera ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados, que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, en señalar que sería ilegal porque no es posible modificar la conformación del Consejo General del INE o de las Cámaras del Congreso, ni elegir consejeros y magistrados mediante voto popular.

Sin admitirlo expresamente, ambos están convencidos de antemano que tras el unánime rechazo ciudadano en la marcha del domingo en defensa del organismo electoral y de la democracia y de que el dirigente nacional, Alejandro Moreno y el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, anunciaron que su partido votará en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal, será imposible que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada para que una reforma como la electoral sea aprobada, sin el respaldo tricolor.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La marcha del domingo le resultó un búmeran al Presidente López Orador, que se pasó una semana en sus mañaneras entre descalificaciones e insultos, no sólo a los convocantes sino también a quienes asistirían, con la intención de que desistieran acudir, lo que motivó que quienes dudaron hacerlo, reaccionaron enojados por sus andanadas y conformaron una multitud, no de “10 o 12 mil” personas, como dijo Martí Batres, sino de entre 250 y 300 mil o más, según cálculos de las agencias internacionales.

Lo peor fue que si llegó a haber alguna posibilidad de que su Reforma Electoral para acabar con el INE y su estructura, fuera aprobada, al menos sólo en la Cámara de Diputados, en el Senado será imposible, como lo ha advertido reiteradamente el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, de que la Cámara alta no avalará regresiones, como las propuestas por el Ejecutivo Federal.

Mientras en varios municipios de Zacatecas se ha recrudecido la violencia por enfrentamientos entre grupos criminales o masacres familiares, los responsables de la Secretaría de Seguridad del Gobierno federal andan en otros menesteres: la titular, Rosa Icela Rodríguez, en identificar a los personajes que asistieron a la marcha dominical, y el subsecretario, Ricardo Mejía Berdejo, dedicado a buscar la candidatura a gobernador morenista de Coahuila.

Además, como los diputados zacatecanos se lo dijeron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando fue a promover la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, la Guardia Nacional que está en esa entidad, no ha logrado frenar tanta violencia.

Coladeras destapadas en CDMX cobran vidas o causan graves lesiones a capitalinos.