Moda sexenal, los desacatos judiciales

El desacato judicial en varios casos y aun en medidas cautelares de organismos electorales, cuyo ejemplo ha puesto el propio Presidente, se muestra ahora en la incumplida prohibición de la distribución de libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar y en el Plan Piloto de Estudios de la SEP para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 planteles, declarado inconstitucional por el Juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo.

En su mañanera de ayer, el Ejecutivo federal reiteró que no existe ninguna posibilidad de que los textos sean retirados o embodegados, y volvió a minimizar los cuestionamientos y críticas que se le han hecho a esos libros, los cuales, como siempre, atribuyó a sus adversarios políticos y no a académicos, pedagogos, organizaciones docentes y padres de familia, que son los que han advertido riesgos de ideologización y no de educación del alumnado.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

El proceso de eliminación de 35 Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, propuesta por el subsecretario, Hugo López-Gatell, fue frenado provisionalmente por la jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, por las inconformidades y protestas en diversos sectores médicos, y mañana jueves resolverá si concede la suspensión definitiva.

En junio pasado, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, la cancelación de esas Normas para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer cervico-uterino y de mama, y ante las inconformidades y rechazo que generó, esa dependencia presentó una queja ante un juez, misma que fue declarada infundada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Por cierto que López-Gatell, quien ahora niega que durante el inicio de la pandemia, en la que fallecieron más de 800 mil personas, haya recomendado no utilizar el cubrebocas, descartó que el Gobierno federal se sume al exhorto de la UNAM de su uso masivo en lugares cerrados, porque “no hay ninguna situación de alerta”.

Apenas reanudó ayer labores, la Consejería Jurídica de la Presidencia se sumó a la campaña de ataques contra la senadora panista Xóchitl Gálvez, e incluyó un par de fotos de ella tanto en la antigua sede del Senado como en la actual, en sus protestas en la última sesión de esa Cámara.

De lo que no se percatan es que entre más ataquen a la hidalguense, más simpatías ciudadanas logra, al grado de que de los aspirantes opositores no sólo alcanzó recabar las 150 mil firmas que requiere para seguir adelante, sino que rebasó esa cifra.

Donald Trump se entrampa día a día.