Naturaleza, sí, e irresponsabilidad

Sí, sí, fue la naturaleza, pero también la irresponsabilidad de ignorar el pronóstico meteorológico y la advertencia de que habría lluvias y fuertes vientos, como los que echaron abajo el escenario del cierre de campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en el municipio regio de San Pedro Garza García.

Ahora, después de la muerte de nueve personas, hasta ayer, entre ellas un menor de edad, y de que decenas más resultaron heridas y están hospitalizadas, se llevan a cabo investigaciones para presuntamente deslindar responsabilidades de las autoridades municipales que autorizaron el evento e ignoraron los riesgos que se pronosticaban, lo que debió obligar a posponer el evento y evitar la tragedia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Vandalismo sin freno ni control de la disidencia magisterial en la Ciudad de México que ayer volvieron a bloquear vialidades, quemaron propaganda frente a las sedes del INE y partidos políticos, Morena incluido y a su paso pintarrajearon bardas y fachadas de establecimientos para exigir un incremento salarial del 100 por ciento, no el 10 anunciado.

Es lo mismo que han hecho a lo largo de las semanas en esta capital y en ciudades del interior de la República, después de que el domingo, en el Zócalo, fueron arrinconados por las decenas de miles de personas que asistieron a la concentración promovida por las organizaciones Unidos y Marea Rosa que intentaron frustrar con su plantón.

De las nueve gubernaturas en que habrá elecciones, incluida la de CDMX, todo indica, según encuestas, que sólo las de Tabasco y Chiapas, hoy envueltas en la violencia, tendría aseguradas Morena, lo que, de confirmarse, sería un descalabro para ese partido, cuya dirigencia proclama triunfos en la mayoría.

Por lo pronto, Guanajuato y Yucatán, que están en manos del PAN, y Jalisco en las de Movimiento Ciudadano, seguirán en ellas y en la capital de la República, Morelos, Veracruz y Puebla, los candidatos de la coalición opositora no sólo han acortado ventajas, sino que, en algunos de ellos, encabezan las encuestas.

En el caso de la CDMX, tras los debates de Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, ha sido obvio el impulso que, de última hora, incluida la misma Claudia Sheinbaum, le han dado a la exalcaldesa de Iztapalapa, con lo que implícitamente reconocen el avance del panista que gobernó Benito Juárez.

En un videomensaje, el historiador y escritor Enrique Krauze hizo un llamado a los jóvenes a no dejar su futuro a la suerte ni en otras manos, al recordarles que sin voto no hay democracia, sin ésta no hay libertad y sin ambas, no hay país, exhortándolos a votar el 2 de junio.