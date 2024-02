Pleito con NYT tiene atrapado a AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue atrapado desde hace más de una semana por su enfrentamiento público con The New York Times, por los anunciados reportajes que ese influyente diario estadounidense publicaría acerca de un presunto financiamiento en su campaña de 2006, con base en investigaciones y entrevistas de sus reporteros e investigaciones de la DEA, que él rechaza tajantemente, descalifica y tilda de calumnias, lo que lo llevó a declarar que su calidad moral está “por encima de la ley”, lo que le provocó rudas andanadas internas.

A pesar de que desde la misma Casa Blanca, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, aclaró que en el Departamento de Justicia de Estados Unidos no existe ninguna investigación sobre él —lo que ayer secundó el embajador Ken Salazar—, no cesa lo que algunos empiezan a calificar de “autovictimización” de cara al proceso electoral con su advertencia de que no permitirá que nadie lo calumnie, ni a él ni a su familia, a lo que responderá de inmediato.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se apresta a iniciar su campaña el próximo viernes en el Zócalo capitalino, Xóchitl Gálvez, de Corazón y Fuerza por México, lo hará en el primer minuto de ese mismo día en Fresnillo, en la mañana en Aguascalientes y por la tarde en Guanajuato, entidades éstas gobernadas por el PAN, uno de los tres partidos que la postulan.

Al día siguiente, la abanderada de Morena, PVEM y PT, volverá recorrer por cuarta ocasión el país, y la hidalguense encabezará un evento en el Parque Bicentenario en la alcaldía Azcapotzalco, junto con Santiago Taboada, candidato opositor a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a pesar de seguir bajo presión gubernamental y veladas amenazas.

Para ese día, el exalcalde panista de Benito Juárez, contará con un nuevo colaborador: Alejandro Rojas Díaz Durán, el exmorenista, senador suplente de Ricardo Monreal y quien participara en anteriores gobiernos capitalinos y conoce a fondo los graves problemas de CDMX.

Otro precandidato de Morena a una alcaldía, fue asesinado a balazos ayer por hombres armados: Miguel Ángel Zavala Reyes, médico de Maravatío, quien por primera vez se registró para contender en ese municipio michoacano.

Iberdrola, la empresa española acosada por el Gobierno federal hasta que se fue de México, vendió sus 13 plantas de generación eléctrica con valor estimado en seis mil 200 millones de dólares.

Laura Ballesteros, exdiputada panista capitalina que se fue a Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, con Luis Donaldo Colosio Riojas, es la nueva coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Máynez.