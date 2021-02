Primero los proyectos; pandemia no

En México, la prioridad del Gobierno lopezobradorista no es, no ha sido, ni será este sexenio, adquirir vacunas, resolver la escasez de oxígeno, reconvertir hospitales para la atención de las miles de personas con Covid-19 y de las que están contagiadas, no: la atención e interés son los proyectos sexenales a los que se destinarán tantos recursos como a las campañas electorales de los candidatos a cargos de elección que postule Morena.

Que el país se mantenga en un primerísimo lugar en letalidad en el mundo, sea tercero por el número de fallecidos o que siga sin haber vacunas y medicinas, y haya posibilidad de salvar miles de vidas más no motiva preocupación gubernamental y por eso la negativa del Presidente a la carta en la que más de 400 representantes de diversos sectores le pidieron cancelar aquellos temporalmente y destinar esos cuantiosos recursos a enfrentar la pandemia.

DE ESTO Y DE AQUELLO..…

En medio de críticas y cuestionamientos dentro y, sobre todo, fuera del país, a su iniciativa preferente de Ley de la Industria Eléctrica que envió a la Cámara de Diputados, el Presidente López Obrador advirtió en su segunda mañanera de la semana que no está dispuesto a que se le cambie “una coma”, y que los partidos de oposición deben estar callados porque la anterior reforma fue aprobada con sobornos y reparto de millones de pesos a sus legisladores.

Sin embargo, el destino final de esa propuesta será la Suprema Corte de Justicia y una o varias internacionales, a las que inversionistas nacionales y extranjeros afectados ya anticiparon que recurrirán de ser aprobada por la mayoría de Morena en San Lázaro y en el Senado, donde presentarán controversias e impugnaciones en litigios que, como fue en el caso de lo gasoductos y la CFE, costarán al país, sin “coma” o con ellas, varios millones de dólares.

No ceja Morena en cavar su tumba electoral del 6 de junio: la Comisión Nacional de “Honestidad y Justicia”, de ese movimiento, fundado por el Presidente López Obrador, desechó una de las varias acusaciones de víctimas de abuso sexual del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, porque “no cumple con los requisitos de procedibilidad, de tiempo, lugar y circunstancia”.

Sin embargo, en el partido en el Gobierno están convencidos de que aun con candidatos tan impresentables como el guerrerense, podrán ganar la mayoría de las 15 gubernaturas que se disputarán y también mantener la de San Lázaro, por los tampoco muy “presentables” que postularán PAN, PRI y PRD, ya que sus dirigentes parecen no acordarse de la aplanadora que les pasó encima en julio de 2018.

Otras impugnaciones contra impresentables candidaturas del morenismo, impuestas para gobernadores, siguen sin resolverse en el Tribunal Electoral.