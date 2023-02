Reclamos a AMLO, pide abolir reformas liberales

Mientras a 106 años de la promulgación de la Constitución, en el mismo Teatro de la República de Querétaro en el que fue discutida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que deben abolirse las reformas aprobadas durante el periodo liberal porque no representan beneficio para el pueblo, mientras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, le exigió respeto a la independencia del Poder Judicial y a no perder de vista que la independencia de los jueces que no es un privilegio de éstos sino el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectiva las libertades e igualdad de las y los mexicanos.

En la misma ceremonia, el presidente del Congreso de la Unión, Santiago Creel, criticó el Plan B de Reforma Electoral, que fue aprobado sin consensos en las Cámaras por lo que hoy enfrenta un sinnúmero de acciones constitucionales en la Corte y lo instó a rectificar, superar diferencias y confrontaciones para coincidir, reconciliar y llegar a un amplio consenso en torno a instituciones y reglas electorales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…



En la ceremonia del aniversario de la Carta Magna severos cuestionamientos le fueron hechos al Ejecutivo en presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dos de las corcholatas y la totalidad de los gobernadores morenistas y de los priístas Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, de los estados de México y Coahuila que están por concluir su mandato.

La tercera corcholata, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores se disculpó de asistir al reportarse “enfermo” y tampoco Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, acudió, sin que se supiera el motivo, lo que motivó especulaciones después de que en su mañanera del viernes, el Presidente le replicó públicamente que se pronunciara en favor del derecho y no de la justicia, con lo que expresó desacuerdo.

Eso ocurrió apenas unos días después de que, por primera vez en lo que va del anticipado proceso de sucesión, el dirigente de Morena, Mario Delgado, lo incluyera como presidenciable, aunque lo hizo junto con el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, lo que pareció un mensaje, ya que es sabido que el zacatecano no es bien visto en Palacio Nacional.

Por más que insistan los diputados morenistas y sus aliados en “amenazar” con la destitución de Santiago Creel como presidente de la Cámara y aunque la Jucopo lo propusiera, no podrán hacerlo porque no tienen mayoría calificada.

Gobernar por decretos creará más problemas y rechazos de los que ya hay.