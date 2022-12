Sepulta oposición Reforma Electoral de AMLO

Como lo advirtieron y reiteraron, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que conforman el Bloque Opositor en San Lázaro, sepultaron anoche la Reforma Electoral constitucional del Ejecutivo Federal durante una prolongada sesión en la que rechazaron una y otra vez con sus intervenciones, tomas de tribuna y exhibición de carteles, la pretensión de acabar con el INE.

Una y otra vez, sus objeciones y críticas fueron vanamente respondidas por los integrantes de las bancadas de Morena y sus aliados, a sabiendas éstos de que no alcanzarían la mayoría calificada para aprobarla, lo que, sin embargo, no desaprovecharon para arremeter contra el árbitro de la contienda electoral de 2018, que avaló el triunfo del hoy Presidente Andrés Manuel López y los de la veintena de quienes desde 2021 gobiernan una veintena de entidades federativas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aun cuando los diputados de Morena y sus aliados en San Lázaro tengan los votos suficientes para aprobar a toda prisa las reformas a leyes secundarias electorales —el “Plan B” presidencial—, cuya iniciativa se presentó en una segunda sesión, que no requería mayoría calificada por no ser constitucional, en el Senado anticiparon que no habrá prisa en darles luz verde, ya que serán turnadas a comisiones para su estudio y análisis, lo que podría hacer crisis en el distanciamiento entre el Ejecutivo Federal y el líder senatorial morenista, Ricardo Monreal.

Por cierto, que el caso de éste al que cada vez grupos de militantes y dirigentes morenistas, alentados por algunas “corcholatas” que quieren verlo fuera del partido que gobierna —el abucheo que enfrentó en Pachuca el lunes fue otra prueba de ello—, pero al que no se atreven aún a expulsar y la actitud del zacatecano, que aspira a la candidatura presidencial, de no irse, se ha recrudecido.

Si a eso se agrega la insistencia de Marcelo Ebrard, una de las “corcholatas”, en demandar que haya debates entre los aspirantes, a lo que se sumó Claudia Sheinbaum, que Monreal propusiera tiempo atrás y no sólo la encuesta planteada por López Obrador de la que surja el candidato a sucederlo, a éste se le pueden complicar las cosas en meses venideros, una vez que se inicie oficialmente el proceso electoral de 2024.

Lo peor para el tabasqueño es que se origine un éxodo de morenistas que, como Monreal y Ebrard, ya decidieron expresar libremente sus opiniones y a discrepar con el ocupante de Palacio Nacional, lo que más pronto que tarde va a alterar la intención de éste de llevar en paz la etapa sucesoria.

Por corrupta, un Tribunal de Argentina condenó a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, primero, y vicepresidenta después, de ese país.