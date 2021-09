¿Son escándalos para distraer atención?

La persecución de 31 reconocidos científicos por supuestos ilícitos, a la que se sumó la petición de senadores de Morena para que la ASF y UIF investiguen el manejo de recursos públicos en las universidades públicas, incluidas UNAM y UAM y el anuncio presidencial de posible reforma o “desaparición” del artículo 33 constitucional, más parecen intentos de distraer la atención ante la ola de críticas internas y, sobre todo externas, por la presencia en México de los presidentes de Cuba y Venezuela.

Por lo pronto, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Bullya, se apresuró a deslindarse ayer de este escándalo que originó su denuncia, y dice ignorar “qué investiga la FGR”; Santiago Nieto aclaró que la UIF combate lavado de dinero, no investiga instituciones académicas, y Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado, rechazó respaldar la propuesta de sus colegas, que la hicieron “bajo su estricta responsabilidad”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con todo y que el juez de control del penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, negó en dos ocasiones girar órdenes de aprehensión contra la treintena de científicos acusados de haber desviado recursos públicos recibidos del Conacyt, la FGR anunció que ¡por tercera vez! serán solicitadas, lo que volverá a poner a prueba al Poder Judicial frente a esa insistencia de la “autónoma” institución.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió al tema del “bloqueo” que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años a Cuba, al reiterar que se debe terminar la política de dominación que ese país mantiene sobre América Latina y el Caribe, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o someter a otro.

Aseguró que su gobierno tiene muy buenas relaciones con todos los países y pueblos del mundo, y que no hay ningún problema por plantear el retiro del “bloqueo” a la isla y que no se va a confrontar con ningún otro “como quisieran sus adversarios, los conservadores”, a los que no gustó que invitara al presidente de Cuba.

En su comparecencia ante diputados para explicar los alcances del Presupuesto para 2022, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que se estima un crecimiento económico de 4.1 por ciento, y que habrá una inversión de un billón de pesos, con lo que el PIB será de 3.1 por ciento.

Mientras la bancada de Morena, que lidera Ignacio Mier en San Lázaro, se “agandalló” la mayoría de las principales comisiones legislativas —crearon hasta la de Reforma Electoral— su paisana diputada local en Puebla, Sandra Cadena, de su grupo político en ese estado, fue detenida en el municipio de Tecamachalco en posesión de un arsenal de armas.

Oootra vez, descabezan a la CRE; “renuncia” su secretario ejecutivo.