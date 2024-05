Factor Colosio

Luis Donaldo Colosio Riojas cumplirá 39 años en julio. Durante mucho tiempo se resistió a participar en la arena política. Alejado de los reflectores se mantuvo bajo el cobijo y la guía de un grupo leal. Después de que nació su hijo decidió caminar por la política mexicana, a la que define como oscura e ingrata.

En mayo de 2018, cuando inició su carrera política, Luis Donaldo me decía en una entrevista realizada en Bucareli 8 que no podía ir por la vida con miedo, viendo por encima del hombro, que la sangre de su padre la tenía en sus venas por lo que no necesita vivir bajo su sombra y que tendría su propia carrera… seis años después Colosio es referente en la escena nacional.

A menos de 20 días de la jornada electoral presidencial 2024, con la guía de sus mentores y su experiencia como legislador y alcalde, las recientes declaraciones de Colosio Riojas se han convertido en bombas nucleares para la estrategia de los mandamases de Movimiento Ciudadano y vistas con una enorme simpatía en el frente opositor del PRI, PAN y PRD.

Con esas declaraciones en las que va contra la estrategia de Dante Delgado y Samuel García (su amigo), en las que llama a que el tercer lugar en la carrera presidencial (de acuerdo con todas las encuestas es su correligionario Jorge Álvarez Máynez) decline por el segundo lugar (Xóchitl Gálvez), Colosio Riojas ha develado una serie de temas demoledores para MC:

Ha dejado claro que si bien es disciplinado y respetuoso de la dinámica de su partido, al final se manda solo con base en su congruencia. En aquella plática, Colosio me decía que en la política hay un gran oscurantismo pero que necesita luz, trabajo, servicio, voluntad, humildad y que de no entrar bajo esos términos se le daría paso libre a los pragmáticos.

Ayer me comentaban que en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum las declaraciones de Colosio Riojas las ven con calma, sin apasionamiento, pero también entienden que la captura del voto joven que ha logrado Jorge Álvarez Máynez impactó más las preferencias sobre la candidata presidencial del oficialismo que en la abanderada opositora Xóchitl Gálvez.

Me comentan que con esas declaraciones Colosio Riojas abre la puerta para embestir en su contra desde la 4T, no sólo por convertirse en el detonante de un debate que puede llevar contra las cuerdas a Movimiento Ciudadano para que en la víspera de la elección presidencial su candidato se sume a Xóchitl Gálvez, sino porque se ha colocado como factor real de poder.

Del lado de la oposición, fortalecerán la narrativa iniciada hace un par de semanas con la movilización de jóvenes en Morelia durante un evento de Máynez, para empujar la idea de que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano decline por Xóchitl, más ahora que la última encuesta de México Elige da a la hidalguense en empate con Sheinbaum.

A Colosio le pregunté si seguiría la línea política que le costó la vida a tu padre Luis Donaldo Colosio Murrieta, me respondió aquel 10 de mayo de 2018: “Si por línea política se refiere a ejercer la política con ética a cabalidad, sin importar las consecuencias, sí”. Me dijo que mantendría un manejo ético de la profesión pues de lo contrario “me salgo”.

Claro que Colosio Riojas tiene sus negativos, ha recibido críticas y vivido el desgaste por el ejercicio de gobierno al frente de una de las ciudades más importantes del país, pero eso no implica que sus dichos sean disruptivos entre dos polos que se disputan el futuro del país al menos para los siguientes 30 años.

RADAR

ALESSANDRA. Nos comentan que en el equipo de Caty Monreal, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México –la más importante del país al albergar el corazón político y financiero de México— vieron como temerario, absurdo y banal que Alessandra Rojo señale directamente a la familia Monreal como responsable del atentado que sufrió el pasado fin de semana.

Alessandra dice que la solidaridad que expresó Caty es mezquina, pero —nos hace ver— que a quien menos le conviene este condenable ataque es a la candidata de Morena, quien hoy tiene sobre la frentista una ventaja de entre 9 y 11 puntos en las últimas encuestas, pues el ataque abre una ventana a la construcción de una campaña negativa en su contra.

En fin, más allá de conjeturas, nos dicen que Catalina Monreal sigue trabajando de forma habitual desarrollando su campaña con normalidad; por cierto, ayer se reunió en privado con el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes.

TODOS VS EL LÍDER. Desde tierras jaliscienses nos indican que en Guadalajara la campaña de “Chema” Martínez, de Morena, por la alcaldía de la segunda ciudad más importante del país, ya prendió y cayó bien en los tapatíos, lo que se reflejó en el debate del domingo, donde menudearon los ataques de Verónica Delgadillo de MC contra el morenista.

Sin embargo, nos aseguran, la guerra sucia que ya hemos comentado en este espacio no ha permeado por una razón muy simple: la gente se cansó de MC en la presidencia municipal luego de tres periodos consecutivos, sus votos han venido a menos en las últimas dos elecciones y el abandono de los colonias es bastante notable.

“Chema” Martínez ha pedido a sus seguidores no caer en las provocaciones y mantener la búsqueda del cambio con el voto del 2 de junio. Este jueves viene el segundo debate convocado por el Instituto electoral local y los ánimos de los emecistas son de confrontación, porque nunca pensaron que irían abajo en las encuestas.

Por lo pronto la alianza de Morena, PVEM, PT y los locales Hagamos y Futuro siguen de buenas y confían en que la gente tomará la decisión del cambio, nos adelantan.