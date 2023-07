El factor Xóchitl

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sus cálculos -me dicen en Palacio Nacional-, pensó con tranquilidad el fin de semana previo y decidió señalar a Xóchitl Gálvez como la futura candidata del bloque opositor a la Presidencia de la República; lo hizo para desactivarla a partir de lo que mejor sabe hacer: exhibir a sus adversarios. ¿Pero, se equivocó?

Todo mundo sabe, dentro y fuera de la 4T, que el Presidente es un animal político: inteligente, astuto, ágil y hábil para operar la esfera pública, delega y ordena con rigor y sin margen para errores y es el más duro negociador, sabe acorralar a sus aliados y a sus adversarios; por ello llama la atención una embestida de dos semanas contra la panista.

Pero han decidido mantener la estrategia contra ella y el Frente. “Todo lo de Xóchitl esta dentro de lo calculado”, me aseguran en la casa presidencial. Y sí, van por la cabeza de una senadora que llegó a su escaño por representación proporcional (no hizo campaña), que fue derrotada en Hidalgo en 2010 cuando quiso ser gobernadora y en 2012 también cuando buscó llegar a la Cámara alta por el voto popular.

Y pese a ganar muy pocas elecciones Xóchitl, cual hábil es, aprovechó el mejor acto de campaña que ha envido en su vida: el destape y promoción del propio Presidente de la República, para colocarse hasta ahora como la principal apuesta del Frente Amplio desde una posición disruptiva, rebelde y contestataria al hombre que la señala…

En ella la 4T se encontró al adversario mas poderoso y el Frente pudiera tener un personaje que puede nulificar la penetración de AMLO con los sectores más populares pues ella viene de ahí y que con base en las aspiraciones se convirtió en una mujer exitosa.

Y es que la 4T se topó en Xóchitl Gálvez con un personaje tan pícaro, dicharachero y genuino que los electores le pueden comprar sus groserías, su indignación ante el poder como mujer entrona, el reprochar que la critiquen y se burlen de ella por vender gelatinas o tamales en su juventud y convertirla en efecto boomerang contra sus adversarios y aplaudir su sentido común.

Menospreciaron su inteligencia, astucia y su sentido de la oportunidad -que realmente puede meter en aprietos a cualquier corcholata que resulte ganadora del proceso interno de Morena para definir a su candidato presidencial- y la posibilidad de que ella pueda aglutinar a grupos sociales, clases medias y empresarios adversarios de López Obrador.

Pero hay más: la personalidad de Xóchitl y su historia de vida —siempre de acuerdo con liderazgos de la 4T— puede penetrar sectores que se habían convertido en clientelas electorales de Morena y sus aliados a través de programas sociales implementados por los gobiernos federal y de estados pintados de guinda.

Desde Palacio Nacional ven además en Gálvez a un personaje que puede capitalizar el descontento generado en todos los sectores que se sienten lastimados por el actual gobierno: desde las familias de niños enfermos de cáncer, hasta las clases medias aspiracionistas, mujeres que perdieron refugios, madres trabajadoras sin guarderías y un largo etcétera.

Ufff, en la 4T están metidos en un lío y cada vez se fortalece más; la orden es no dejarla pasar y harán lo impensable para bajar ese globo que, inflado por el propio Presidente, ya vuela alto. Xóchitl ya es factor.

