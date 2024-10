Inteligencia, tecnología; la apuesta

En Palacio Nacional tienen claro que han roto con la estrategia de seguridad del anterior sexenio; la apuesta —me dicen— es consolidar un gran cuerpo de inteligencia del Estado Mexicano con capacidades jurídicas, tecnológicas y operativas para dar golpes quirúrgicos que lleven al abatimiento de los grandes cárteles del crimen organizado y reduzca la delincuencia común.

Rechazan, con una convicción asombrosa, que este “súper” cuerpo de inteligencia —que alineará legalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a la UIF, a la CNI, a las fiscalías General de la República y estatales a colaborar y compartir sus investigaciones— pueda ser usado con fines políticos o contra la oposición.

Anoche, un asesor me comentaba que no hay punto de comparación en el mundo con este esquema que coordinará la Subsecretaría de Inteligencia pues operativamente obligará a que las piezas sueltas de inteligencia trabajen como una sola, no se oculte información ni haya margen para proteger a ningún delincuente.

Esta estrategia de seguridad, presentada la víspera por el secretario Omar García Harfuch, me aclaran que va más allá de la implementada por el gobierno anterior, pues no sólo se trata de tener el control de todas las fuentes de inteligencia y contrainteligencia para usarla contra los grupos criminales sino que fortalece otras herramientas del Estado Mexicano, ojo, del Estado Mexicano.

“Todos los organismos se quedaban con su información, y eso hacía más difíciles las cosas… hoy los obligas jurídicamente a que compartan la información… no hay comparativo en el mundo, hasta en Estados Unidos hay diferencias entre la DEA, la CIA, el FBI y el CBP… aquí no pasará eso… nos dará incluso mayor oportunidad para un mejor entendimiento con otras naciones en el combate al crimen transnacional”, sostiene la fuente consultada para este espacio.

En el análisis de Palacio Nacional, me hacen notar, hay elementos clave más allá de los cuatro ejes centrales de la estrategia —atención a causas, Guardia Nacional en Sedena, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación absoluta con las 32 entidades— y que pasan además por la formación de nuevos cuadros policiales que incluso tendrá que ver con una intensa formación teórica y de profundas convicciones en beneficio de la población y de la protección de derechos humanos.

Me comentan que por todo el país hay academias de policía, y me ponen el ejemplo de Aguascalientes, donde un oficial recibe una pistola y lo incorporan a acciones de protección de la sociedad sólo tras una capacitación de 60 días y que con esta estrategia van por una profesionalización real de los policías. Van por estandarizar la formación de policías.

Sobre el tema de la Guardia Nacional destacan la capacidad que tendrá para colaborar con el Ministerio Público a integrar las carpetas de investigación, por lo que se blindaría cualquier caso de que se manipulen pruebas en favor o en contra de algún sospechoso.

Todo al tiempo de fortalecer la atención a las causas que convierten a las comunidades y sus integrantes en tierra fértil para el fortalecimiento de grupos antisociales, así como empujar la universalidad de transferencias sociales y abrir oportunidades educativas de calidad para que los jóvenes no sean reclutados por grupos del crimen organizado o de la delincuencia común.

Pero tampoco hay que ser ingenuos. El secretario García Harfuch tendrá que enfrentar resistencias, complicidades e intereses de dimensiones insospechadas para que esta estrategia sea efectiva y revierta un escenario que arranca con una herencia de 200 mil homicidios dolosos, más de 150 mil desaparecidos, una crisis forense de 70 mil cuerpos sin identificar, feminicidios y presencia de grupos criminales en todo el país para devolver la seguridad a los mexicanos.

RADAR

RECONOCIMIENTO. Nos comentan que la reunión que sostuvo el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, donde acordaron trabajar en coordinación, provocó incomodidad en diversos sectores jaliscienses de Morena pues lo consideran un reconocimiento indirecto del triunfo del emecista en un momento complicado pues su elección aún esta en la cancha del Tribunal Electoral.

Nos hacen ver que la secretaria avivó la polémica al publicar en su cuenta de Instagram que “el turismo no debe tener colores, debe elevar la vida de nuestros habitantes y sus comunidades”, mensaje que fue interpretado como un gesto conciliador hacia Lemus Navarro y que ha generado molestia entre los morenistas locales.

El encuentro con la secretaria de Turismo fue destacado por el próximo gobernador emecista señalando que “la comunicación y coordinación son fundamentales para el desarrollo de Jalisco y del país”. Asimismo, aseguró que su gobierno impulsará los 15 Pueblos Mágicos del estado y que se enfocará en la creación de infraestructura que consolide a Jalisco como un destino turístico líder.

FOCOS ROJOS. Nos comentan que se han encendido focos rojos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues el equipo de la secretaria Alicia Bárcenas identificó un problema de rectoría en el sector pues no existe coordinación entre Conagua, Conafor, Conabio y Conanp; el tema fue asumido como falta de liderazgo de la anterior secretaria María Luisa Albores. Incluso advierten que el tema ambiental fue abandonado y hay visos de opacidad y corrupción en el sector que en breve serán atendidos.

AGENDA. Usted no debe perderse el estreno del documental “La leyenda de mi padre” que se realizará el próximo 17 de octubre en el Goethe Institute, ubicado en Tonalá 43, Colonia Roma, a las 16:30 horas. El acceso será gratuito. A partir del 19 de octubre podrá apreciarse en la Cineteca Nacional a las 20:00. Este documental de 113 minutos y seleccionado por el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsMX y el Festival de Cine de Barrio, es dirigido y producido por Yuliana García y Luis Rincón. Retrata la vida de un policía judicial y bandido que en 1998 cayó preso acusado de secuestro, se convirtió en leyenda en su barrio, La Cuchilla del Tesoro, y se rehizo para superar una etapa oscura. Imperdible. Aquí dejo un pequeño avance.