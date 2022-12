¿El último llamado de Monreal?

La tensión entre Ricardo Monreal y la cúpula de la 4T en la disputa por la nominación presidencial de Morena al 2024 ha llegado a un punto de no retorno. Los señalamientos, ataques y descalificaciones contra el líder de los senadores morenistas se han incrementado en todos los niveles.

Monreal ha sido prudente —diría el clásico— hasta el exceso criticado, incluso ayer llamó a un debate entre los presidenciables de Morena para definir al mejor cuadro… pero ayer pasaron varias cosas que pudieran dar luz sobre el nivel de beligerancia morenista al que esta sometido y servirían para anticipar la definición que habrá de tomar, quizá, antes de que finalice el año.

Por la mañana, frente al presidente López Obrador de gira por Campeche, la gobernadora Layda Sansores dijo que en la marcha del 27 de noviembre hubo “el dulce aroma del pueblo” pero también “un tufo de azufre que venía de España”; el mandatario, que estaba a un par de metros, con las manos entrelazadas a su espalda, ni se inmutó.

Y al final esa conferencia, la más larga de todo el sexenio con más de tres horas, López Obrador advertía que la contienda 2024 no será aburrida pues la oposición tiene como 50 aspirantes, pero de inmediato lanzó uno de esos mensajes cifrados que a él le gustan:

“Acá nada más como cinco (presidenciables hay), no veo más, puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problema, encuesta. Y el que salga, ese, mujer u hombre…. Que además son muy hermanos, son mis hermanos y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña”.

Las cosas en Palacio Nacional y la cúpula de la 4T con Monreal están más que mal. A principios de año los líderes nacionales, secretarios de Estado, los integrantes del primer círculo del Presidente lo buscaban cotidianamente para que les operara sus temas sabiendo que se los resolvería. Lejos quedaron esos tiempos.

Pero Monreal no sólo ha enfrentado los ataques de Layda Sansores o Mario Delgado sino, quizá lo más peligroso, el de algunos militantes del movimiento lopezobradorista que han llevado su nombre tanto a la marcha del 27 de noviembre como a otros espacios para atacarlo.

Por ejemplo ayer, Monreal asistió al informe legislativo del senador Navor Rojas Mancera en el estado de Hidalgo. Al participar un grupo —que me dicen iba con el claro objetivo de reventar el evento y estaba encabezado por el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza— comenzó a abuchearlo pero al mantener su discurso el zacatecano preguntó si era mucho pedir democracia y dignidad.

Luego advirtió que la unidad y no la torpeza, la descalificación y el indulto, serán lo que mantenga la unidad dentro del partido. Al final los aplausos se impusieron a los abucheos. Ahí, propuso abrir un debate entre todos los aspirantes para que se vea quién es el mejor para relevar al Ejecutivo federal en 2024. Insistió en llamar a la reconciliación. En todos los niveles.

El 24 de mayo pasado, en este espacio, le anticipe querido lector que en el primer círculo presidencial lo tienen claro: Ricardo Monreal será candidato presidencial y que eso los tiene preocupados.

“A Ricardo lo vemos como candidato, hará todo por ser candidato de Morena, agotará todas las instancias, la peleará internamente, pero también sabemos que ha tenido platicas con la dirigencia de MC para sondear los escenarios y que liderazgos del PRI y del PAN no ven mal que sea su candidato, podría aglutinar a la oposición, y por eso hay que pararlo”, dijo en ese momento a este columnista alguien próximo a la Presidencia.

En esas proyecciones de Palacio Nacional han calculado que si Monreal encabeza a un amplio frente de la oposición provocaría un boquete de dimensiones incalculables que, si bien no derrotaría a Morena en 2024, podría poner en riesgo la continuidad del proyecto del presidente López Obrador: la 4T.

Hoy, me anticipan, el líder senatorial de los guindas está firme en la decisión de buscar la candidatura presidencial de Morena en 2024 pero también esta consciente de que no hay piso parejo y que ha perdido la simpatía presidencial y que el diálogo con PAN, PRI, PRD y MC está abierto y en marcha pero que no será factor para su división.

RADAR

Me dicen que el PRI en el Estado de México ha iniciado una intensa operación política en tres frentes y que esta tiene la mano de Eric Sevilla.

Por un lado ha tejido fino para tender los puentes necesarios para que el Comité Ejecutivo Nacional priísta construya los acuerdos que se necesitan con otras fuerzas políticas y por el otro se han consolidado las negociaciones con PAN, PRD y Nueva Alianza.

Más aún, las diferentes expresiones del PRI mexiquense se han sumado al proyecto de la coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra del Moral, lo que puso nerviosos a muchos. Así que el PRI se prepara para dar la más grande de todas sus batallas.

AGENDA

Nos hacen ver que este martes un grupo de economistas, amigos y ex compañeros de trabajo, realizarán un homenaje al exsenador, otrora diputado y director del ISSSTE y uno de los últimos jefes del Departamento del Distrito Federal, Manuel Aguilera Gómez. El evento será a las 16:30 horas en el Museo de la Ciudad de México.