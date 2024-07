Mexicanos por Trump

Tras el atentado que sufrió el fin de semana Donald Trump, un movimiento de mexicanos ha decidido movilizar a 400 mil connacionales para convencer en ambos lados de la frontera a 15 millones de mexicanos, con doble nacionalidad, para volcarse en apoyo de las aspiraciones políticas del polémico expresidente y en respaldo al Partido Republicano.

Este movimiento está listo para incidir en la disputa por la Casa Blanca pues cuenta con la simpatía del gobernador de Texas, Greg Abbott, ya tiene comités de apoyo en las 32 entidades de la República Mexicana y fortalece su presencia en estados de la Unión Americana con fuerte presencia mexicana como son California, Texas e Illinois.

Fuentes de primer nivel me comentaron que el movimiento pro Trump se ha aglutinado en una organización –considerada por órganos de inteligencia de ambos países como “conservadora, de derecha y ultra derecha”- denominada México Republicano y que es liderada por Juan Iván Peña Neder, Lizette Clavel Sánchez y Gricha Raether.

Hay una importante participación de empresarios pro Partido Republicano asentados en el Bajío, Chihuahua y centro del país. Además, este movimiento que apoyó abiertamente a Mayra Flores (nacida en México pero que ganó un espacio en la Cámara de Representantes), tiene una fuerte influencia de Larry Rubi, presidente de The American Society Of México.

Más allá de ser un grupo pro vida, pro defensa de la propiedad privada, pro capital y católicos, integrantes de México Republicano me compartieron ciertas posiciones que pudieran ser consideradas como de una derecha dura y alineadas a los intereses del gobierno de Estados Unidos en América del Norte, pero que tienen cierta lógica:

- En Estados Unidos hay 38 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación pero no tienen ningún senador; la comunidad cubana, en cambio, con 3 millones de integrantes tiene tres senadores.

- Crearon ya un lobby para defender los intereses de mexicanos en el Congreso de Estados Unidos y buscan acceder, con candidatos mexicanos de doble nacionalidad a más espacios tanto en los cuerpos legislativos locales como en el Congreso federal.

- Fortalecerse con la figura de “caucus” a fin de poder aglutinar el voto de mexicanos, con pasaporte estadounidense, a favor de alguno de los candidatos del Partido Republicano en los diferentes procesos internos a distintos cargos de elección popular en la Unión Americana.

- Van por el contrario al tráfico ilegal de personas, una migración regulada y legal bajo la lógica de que los mexicanos puedan ir a trabajar a Estados Unidos y regresar a sus lugares de origen.

- Apoyan la designación a los cárteles de la droga como “grupos terroristas” y con ello la incursión de fuerzas armadas de Estados Unidos exclusivamente en zonas de influencia de los grupos criminales en territorio mexicano.

- Se ofrecen para encabezar el desarme de grupos criminales a cambio de amnistía siempre y cuando los narcos se integren, incluso con la misma elaboración de drogas, a cadenas de valor con las farmacéuticas mexicanas y estadounidenses.

- Ven al Partido Republicano como “más amistoso” con México y los mexicanos pues –dicen sus dirigentes- no lo ponen dentro de los hispanos sino que reconocen su aportación a Estados Unidos y por ello la claridad en torno a la estancia legal en su territorio.

Así pues, para este grupo, donde participan además Christian Toledo y Paola Migoya de Puebla, Sergio Sastre en Tabasco, Enrique Gonzales en Oaxaca, Juan Carlos Hernández en Chihuahua, Guillermo Montaño en Baja California, Hugo Badillo en Durango y Bernabé Uribe en Tamaulipas, la única y mejor opción para México y van por convencer a 15 millones de electores de origen mexicano (1 en territorio nacional y 14 de primera y segunda generación en territorio estadounidense) en las elecciones de noviembre próximo. ¿Será?

RADAR

UNA BUENA DE GUERRERO

Desde tierras guerrerenses nos comentan que el gobierno que encabeza la morenista Evelyn Salgado ahora ha decidido ir por el fortalecimiento del campo de Guerrero por lo que continúa realizando la entrega oportuna de Fertilizantes para el Bienestar, con una cobertura a la fecha del 95% de productores guerrerenses atendidos.

Con este programa, nos hacen ver, se ha logrado beneficiar a 323 mil 877 productores, lo que contempla un total de 510 mil 607 hectáreas de cultivos básicos, lo que representa el 95% en la atención a los productores de Guerrero, marcando el mejor desempeño del programa en los últimos seis años. Hasta la fecha, se han distribuido 153 mil 182 toneladas de fertilizante.

La implementación de este programa es vital para el desarrollo sostenible del campo, asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Con estos avances, se reafirma el compromiso de seguir trabajando para transformar las condiciones de los agricultores y garantizar la seguridad alimentaria de Guerrero.

OTRA DE JESÚS ALI

Nos comentan que el ex candidato del PRI al gobierno de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, se ha dedicado a presumir una supuesta amistad con los ganadores de la elección estatal, pero no es tan cierta esa cercanía, me aseguran.

Esto porque la semana pasada vieron a Jesús Alí en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca, donde fue citado judicialmente para declarar sobre su supuesta participación en las denuncias penales en su contra por extorsión y secuestro a un empresario, para financiar su fallida precampaña a la presidencia municipal de Villahermosa.

La investigación de este caso, hay que recordar, fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que se denunció el tema en la mañanera del pasado 19 de diciembre de 2023. ¿Estará nervioso el expriista al acercarse la justicia a su puerta?... al tiempo.

ALERTA

Habrá que poner mucha atención hacia el interior de la Auditoría Superior de la Federación donde personajes de quienes daremos nombres pronto han sido señalados por la 4T de haber tejido una red con funcionarios de esa institución para vender servicios a gobiernos estatales de la 4T para ofrecer la “solventación” de las observaciones de la cuenta pública señaladas por la Auditoría. Es un tema que crecerá y detonará un escándalo, me aseguran.