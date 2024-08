El aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras

La semana anterior se celebró el centésimo aniversario de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la realización de un congreso internacional.

En la inauguración del evento se recordó que, en 1924, la Facultad de Altos Estudios, que había sido fundada en 1910, se dividió en la Facultad de Filosofía y Letras (que incluía a la división de ciencias exactas), la Normal Superior y la Escuela de Graduados. La primera sede de la Facultad de Filosofía y Letras fue el edificio que hoy conocemos como Palacio de la Autonomía en la calle de Primo de Verdad. En 1935, la sede se trasladó al edificio de los Mascarones, en la Ribera de San Cosme. En 1954, la Facultad se instaló en la Ciudad Universitaria, en donde ha estado desde entonces. Actualmente en la Facultad se enseñan dentro de su sistema escolarizado las carreras de Filosofía, Historia, Letras hispánicas, Letras clásicas, Letras modernas, Literatura dramática, Bibliotecología, Desarrollo y gestión interculturales, Administración de archivos y gestión documental, Pedagogía, Estudios Latinoamericanos y Geografía.

Entre los conferencistas magistrales del evento de la semana anterior hubo destacados invitados del extranjero, como los filósofos colombianos Laura Quintana y Santiago Castro Gómez, la argentina Inés Dussel, especialista en el tema de la educación, el español Agustín Vivas, profesor de archivística en la Universidad de Extremadura, la poetisa y traductora española Aurora Luque, la ingeniera brasileña Adriana Lobo, el escritor y crítico cultural anglo-egipcio Islam Issa, la directora de teatro estadounidense Anne Bogart, el lingüista español Javier Muñoz Basols, especialista en la enseñanza del español. La única mexicana y, además, la única egresada de la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en impartir una conferencia magistral en el evento fue la lingüista Yásnaya Aguilar.

Me da la impresión de que el título de este congreso, “El espacio de las humanidades”, se quedó algo corto para describir la orientación de las conferencias impartidas, ya que no sólo se trataron temas de humanidades, sino de ciencias sociales y de la interdisciplina entre ambas. Por ejemplo, las tres mesas redondas que se organizaron en este congreso versaron sobre la migración, la crisis ambiental y la educación. Como era de esperarse, en la discusión sobre estos temas, se abordaron asuntos que tocan de manera más directa a las ciencias sociales que a las humanidades. De cualquier manera, resulta evidente que lo que se buscó en las celebraciones del centenario de la Facultad fue ofrecer un diálogo entre humanistas y científicos sociales sobre cuestiones relevantes para el mundo actual. Después de todo, hay que tener en cuenta que en la facultad se estudian carreras que no son estrictamente humanísticas, como la geografía, que es la disciplina de la que procede la actual directora de la Facultad, la Dra. Mary Frances Rodríguez Van Dort.