Heidegger, Gaos y Escalante

La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial dejó devastado a Heidegger. La comisión de desnazificación le prohibió impartir clases en la universidad. Le quedaba su refugio en la Selva Negra, la cabaña en la que había escrito sus obras más importantes. Ahí redactó, en 1947, un librito que se distingue de lo que había hecho hasta entonces. No es una obra de densa argumentación filosófica, sino un poema filosófico en el que combina imágenes bucólicas con reflexiones aforísticas sobre la naturaleza del pensamiento. El texto se publicó en 1954 con el título de Aus der Erfahrung des Denkens.

En 1957, un ejemplar de ese libro llegó a las manos de José Gaos, el especialista más reconocido en el pensamiento de Heidegger en el orbe iberoamericano. Ya para entonces, Gaos era célebre por haber hecho la traducción de Ser y tiempo, la obra más importante de Heidegger. Pues bien, Gaos no sólo leyó el pequeño libro, sino que lo tradujo de inmediato. En los espacios libres que quedaban entre cada uno de los parágrafos, escribió de su puño y letra, con un lápiz, su traducción del poema. Podemos suponer que Gaos sintió que al traducir al español el texto en alemán, lo haría suyo, plenamente suyo, todavía más que por haberlo leído en su idioma original.

Ahora viene el giro más asombroso de la historia. No sabemos cómo ese ejemplar de Gaos se perdió. No quedó en su biblioteca personal, donada al Instituto de Investigaciones Filosóficas, tampoco permaneció en su archivo particular, que se encuentra resguardado en el mismo instituto. Quizá lo prestó. Quizá se lo robaron. No lo sabemos.

Muchos años después, Evodio Escalante, estudioso de la historia de la filosofía y la literatura mexicanas, encontró en una librería de viejo de la Ciudad de México ese ejemplar. Escalante se percató de inmediato del valor de lo que había descubierto por casualidad. La comparación de la letra manuscrita de Gaos en sus documentos conocidos con la letra del volumen de Aus der Erfahrung no dejaba lugar para dudas: el libro había sido propiedad de Gaos y él había hecho la traducción.

Ésta es la genealogía de José Gaos, traductor de poesía, publicado por la editorial Bonilla y Artigas en 2023. El libro incluye una breve introducción de Escalante, la traducción de Gaos y una reproducción fotomecánica del ejemplar de Gaos sobre el cual anotó su traducción del librito de Heidegger, cuyo título, en español, se presenta como Desde la experiencia del pensamiento. (Aprovecho para comentar que también hay una rigurosa traducción del libro publicada en México por Alberto Constante y Ricardo Horneffer).

Evodio Escalante nos ha regalado un pequeño tesoro bibliográfico que no sólo nos acerca al gran filósofo que fue Heidegger, sino a ese gran traductor de filosofía que fue José Gaos.