Lecturas filosóficas de El Colegio Nacional

El Colegio Nacional ha publicado este año el libro Lecturas filosóficas para el siglo XXI, editado por Luis Fernando Lara, José Ramón Cossío y quien esto escribe. El libro recoge algunas de las conferencias que se impartieron en dicha institución en noviembre de 2019, en un ciclo con el mismo título. En la primera mesa, Ética y moral, participaron Juliana González, Héctor Zagal y Carlos Pereda. En la segunda, Justicia y ley, José Ramón Cossío, Juan Antonio Cruz y Paulette Dieterlen. Y en la tercera, Democracia y liberalismo, Diego Valadés, Ángeles Eraña y Roberto Breña. Salvo por las conferencias de González y Pereda, todas las demás fueron incluidas en el libro mencionado.

Las conferencias se organizaron en torno a tres pares de conceptos que, en años recientes, han entrado en tensión, en México y en otras partes del mundo. El primero es el de la ética y la moral. A veces hablamos de ambas como si fueran lo mismo, pero conviene definir a la ética como la reflexión racional que hacemos sobre las distintas moralidades que encontramos en las sociedades humanas. Esta distinción se torna relevante cuando desde el Estado se pretende fomentar, inculcar incluso, cierta moralidad particular. ¿Por qué se reeditó la Cartilla moral de Alfonso Reyes y por qué se le llamó Guía Ética al manual que publicó el gobierno? ¿Y por qué, en un contraste dramático, la asignatura de Ética ha desaparecido de la educación media superior ofrecida por la SEP? En su ensayo incluido en el libro, Héctor Zagal, se ocupa de la pregunta ética de cómo enseñar la moral.

La interrogante filosófica sobre la relación entre la justicia y la ley es antiquísima, pero en años recientes ha vuelto a cobrar una inesperada relevancia. Hay una posición extrema que sostiene que la ley y la justicia son lo mismo, es decir, que no hay justicia por fuera de la ley vigente en cada lugar y cada momento. Sin embargo, hay una intuición muy fuerte de que hay leyes que son injustas y que, por lo mismo, la esfera de la justicia va más allá del ámbito de la legalidad. ¿Acaso esto nos justifica a desobedecer cualquier ley? ¿Puede el Estado repudiar sus propias leyes en aras de una supuesta justicia superior? ¿Cómo entender el rol de la Constitución? Estas cuestiones y otras relevantes son abordadas desde distintos enfoques por José Antonio Cruz, José Ramón Cossío, Paulette Dieterlen y Diego Valadés.

La pregunta sobre la relación entre la democracia y el liberalismo es una de las cuestiones más álgidas de la filosofía política contemporánea. A finales del siglo anterior, los conceptos de liberalismo y democracia se acercaron tanto que casi se fundieron en la conciencia de algunos grupos. Sin embargo, en años recientes, esa relación tan estrecha ha sido cuestionada no sólo en la teoría, sino también en la práctica. ¿Ha querido el bando liberal apropiarse del concepto de democracia? ¿Qué podemos entender por una democracia no-liberal? En sus colaboraciones en este libro, Ángeles Eraña y Roberto Breña enfrentan estas preguntas de manera directa, ofreciendo dos perspectivas diferentes ante

este dilema tan actual.

Casi todos nos planteamos, en algún momento de nuestras vidas, preguntas filosóficas genuinas. Esas interrogantes son una manifestación espontánea de la inteligencia humana. La labor de los filósofos de oficio es recoger esas cuestiones y desarrollarlas de la manera más clara, rigurosa y esclarecedora posible. Aunque sean esos profesionales quienes hagan la filosofía entendida de manera académica, la filosofía no es asunto exclusivo de ellos, sino que concierne a la humanidad que se plantea aquellas preguntas. Soy de la convicción de que todos los ciudadanos de una sociedad democrática madura deberían ser capaces de conocer, entender e incluso participar en las discusiones filosóficas que surgen en el día a día de su convivencia. Por lo mismo, la filosofía no debería estar ausente de ninguno de los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. Lecturas filosóficas para el siglo XXI es un loable esfuerzo de El Colegio Nacional para llevar la filosofía a su público potencial, que no es otro que la nación entera.

El libro será presentado en las instalaciones de El Colegio Nacional este martes 1 de agosto a las 6 de la tarde.