Algunas de los proyectos más interesantes de la filosofía mexicana y del resto del mundo, están sucediendo por fuera de las instituciones académicas. La filosofía institucionalizada, si bien tiene ventajas muy grandes que no pueden soslayarse, tiene también algunos inconvenientes que han sido señalados en numerosas ocasiones, a saber: se vuelve escolástica, burocratizada, esclerotizada.

En los últimos años hemos visto en México la creación de varias organizaciones extra-académicas dedicadas a la filosofía que le han dado un impulso a la disciplina. Una de ellas es el Observatorio Filosófico de México, fundado en 2011 en respuesta a los cambios en los planes de estudio de la educación media superior que eliminaban las asignaturas de filosofía.

En este artículo me ocuparé de otra organización filosófica que ha surgido recientemente y que responde, al igual que el Observatorio Filosófico de México, no sólo a un interés estrictamente filosófico, sino, además, a una batalla social y política de largo aliento: la del lugar de las mujeres en la filosofía y la del reconocimiento de sus logros dentro de la disciplina. Me refiero a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas.

A la mujer no sólo se le ha excluido de las escuelas de filosofía —a Sor Juana Inés de la Cruz, por ser mujer, no se le permitió estudiar en la Universidad— sino que, además, cuando se le ha concedido un sitio en ellas, se la ha discriminado, arrinconado, ignorado. Las filósofas no han tenido voz y, si se le ha concedido, se les ha exigido que hablen quedito. Por eso ha sido tan importante un libro como el de Fanny del Río, Las filósofas tienen la palabra (México, Siglo XXI, 2020) en el que la autora “abre el micrófono” para que las filósofas mexicanas tengan la oportunidad de hablar de sí mismas.

La Red Mexicana de Mujeres Filósofas nació a partir de una iniciativa global de la UNESCO y se fundó en el mes de febrero de 2020. Sus objetivos son, entre otros, los siguientes: (1) fortalecer el intercambio y la solidaridad entre las filósofas de México y en México; (2) romper el aislamiento y promover vínculos mediante la creación de lazos entre las filósofas; (3) facilitar la circulación de las publicaciones y trabajos de las filósofas de la región; (4) divulgar actividades desarrolladas por las filósofas; (5) promover la participación de filósofas en coloquios, seminarios, congresos y conferencias; (6) impulsar el diálogo filosófico y divulgar la filosofía entre las más jóvenes; y (7) cooperar con otras redes semejantes en otros países del mundo, sobre todo, en Iberoamérica. Es importante resaltar que la Red integra filósofas de México pero también en México; por eso, pueden registrarse filósofas no mexicanas que trabajan en filosofía en nuestro país.

La Red funciona de manera estrictamente horizontal, sin dirigentes, lo que de por sí es sumamente original y digno de resaltar. Para organizarse de manera orgánica y funcional, las filósofas que están en su cuerpo organizativo se agrupan bajo ocho diferentes nodos: 1. Comunicación y archivo. 2. Seminario permanente. 3. Contenidos (material gráfico, redes sociales). 4. Calendario y eventos. 5. Talleres. 6. Catálogo de publicaciones. 7. Datos (datos de registro y su procesamiento). 8. Memoria de la ReMMuF. Este último nodo podría llamar la atención en una agrupación tan joven —cumplió en febrero sus primeros cuatro años— pero, al comprobar en sus redes sociales todas las actividades que han hecho y las que tienen programadas, parece en verdad conveniente que lleven un registro para las generaciones de próximas filósofas que se vayan sumando a la Red.

Entre esas actividades, está el Seminario Permanente de Mujeres Filósofas, así como varias mesas redondas, talleres de filosofía para niñas y niños, eventos específicos por el 8M y el Día Mundial de la Filosofía, además de un útil Catálogo de publicaciones de filósofas y varias ponencias que se han realizado sobre los más diversos temas. Todo esto con el imprescindible propósito de fortalecer los lazos entre las filósofas de toda la nación. En un país misógino, que no ha sabido terminar con la violencia de género bajo ningún partido político en el poder, le deseo feliz cumpleaños y larga vida a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas.