Luis Muñoz Oliveira es un filósofo, novelista y ensayista. Sus escritos académicos los firma como Luis Muñoz Oliveira, mientras que sus escritos literarios los firma como L. M. Oliveira.

Supongo que él ha decidido de esa manera marcar una distancia entre su vertiente como filósofo profesional y académico universitario y su vertiente como literato y ensayista. Su último libro No puedo respirar. Un ensayo sobre la igualdad (México, Taurus, 2024) lo firma como L. M. Oliveira, pero también lo pudo haber firmado como Luis Muñoz Oliveira, porque es un texto en el que se juntan la filosofía, el ensayo y la literatura.

La triple combinación entre la filosofía, el ensayo y la literatura hace de No puedo respirar un libro muy diferente a lo que estamos acostumbrados en México, en donde todavía nos cuidamos mucho de no combinar los géneros. No obstante, si hubiera que clasificar el último libro de Luis M. Oliveira, yo diría que primero es de filosofía, luego de ensayo y ya luego de literatura. Como se señala en el subtítulo, el tema que liga todas sus páginas es el de la igualdad, uno de los asuntos centrales de la filosofía política. No obstante, la manera en la que el autor desarrolla su discurso no es la de una monografía académica. El libro se divide en diez capítulos que abordan el tema de la igualdad y otros cercanos, como los de la equidad, los derechos humanos y la democracia, a partir de ciertos ejemplos que ofrece el autor para ayudarnos a reflexionar sobre las diversas aristas que tiene el problema. Una manera en la que podemos entender la estructura narrativa del libro es imaginar que cada uno de sus diez capítulos es como un episodio en una serie documental, como las que vemos en la televisión. En cada capítulo se cuenta una historia y, a partir de ella, se va avanzando en el argumento que ofrece el libro. Los ejemplos que narra Luis M. Oliveira con su pluma de literato no sólo sirven para ilustrar la problemática filosófica, sino para que el lector desarrolle una sensibilidad ante esos problemas.

El título del libro alude a un caso trágico que tuvo lugar en Minneapolis, Estados Unidos, el 25 de mayo de 2020. Un hombre de raza negra, George Floyd, fue asfixiado por un policía que lo sometió brutalmente, a pesar de que Floyd repitió más de veinte veces que “no podía respirar”. Miles de personas salieron a las calles para exigir algo elemental: las vidas de los negros valen igual que las de los blancos. Algo semejante podemos reclamar para otros grupos: las mujeres valen igual que los hombres, los enfermos valen igual que los sanos, los pobres valen igual que los ricos. Luis M. Oliveira ha escrito un alegato filosófico a la vez inteligente y conmovedor.