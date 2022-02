Se va Facebook de Europa

Los cambios en las regulaciones de transmisión de datos que se plantean hacer en Europa han hecho que Meta, antes Facebook, amenace con una retirada de ese territorio como una forma de presión para el viejo continente para que acepte las condiciones de una de las empresas más importantes del mundo digital.

Las redes sociales se han convertido en una parte importante en la manera en que nos comunicamos, informamos y socializamos en el mundo digital. Han sido parte tan importante de la sociedad actual que se han derrocado gobiernos a través de la organización de las personas por medio de las redes sociales digitales. Para bien o para mal, la información que antes no tenía un impacto importante ahora fluye en Internet y las redes sociales son pilar de esta comunicación que le ha quitado poder a los medios de comunicación masiva, en donde sólo había una forma de comunicarse: de emisor a receptor, sin posibilidad de que la gran mayoría de la sociedad fuera parte del mensaje.

Del otro lado de la moneda se ha criticado mucho a las redes sociales y, con mucha razón, por el mal uso de la información que recaban de los usuarios de dichas plataformas y la manera en que se manipula a la gente para que se esté conectada el mayor tiempo posible a sus pantallas.

Casos como la filtración de datos y la venta de información privada a grandes empresas por parte de Facebook, sobre todo desde el escándalo de Cambridge Analytics, son el principal problema que ha hecho que la Unión Europea decida cambiar las regulaciones de estas plataformas que tienen cautivas a millones de personas en todo el mundo.

Toda esta polémica gira en torno a la falta de un acuerdo en la transferencia transatlántica de datos. Europa no quiere que la información de los ciudadanos de los países miembros quede alojada en servidores ubicados en otro continente, en este caso en América, porque ahí no rigen las leyes europeas que resguardan la protección de datos.

La compañía de Zuckerberg informó que dicho cambio en las políticas afectaría la posibilidad de que algunos de sus servicios como Facebook e Instagram se puedan utilizar en Europa.

Ante este panorama ya hubo respuesta tajante desde Alemania y Francia, que aseguran que se viviría muy bien si Facebook no existiera. Meta contestó que todo se trata de un malentendido y, hasta el momento, no tienen intención de retirarse del viejo continente, pero que sí es un reto que no saben cómo podrían enfrentar, sobre todo las pequeñas empresas.

A pesar de que esta amenaza de salida de Europa por parte de Meta no es algo nuevo, la presión entre la empresa de Zuckerberg y la Unión Europea ahora se ha hecho más visible.

Facebook no sería la única plataforma que se vería afectada por esta petición restrictiva de transferencia de datos, sino que cualquier empresa con sede en otro continente tendría que adaptarse a esta nueva medida. Mientras esta polémica sigue latente, cabe mencionar que cada uno de nosotros somos responsables del uso que le damos a las redes sociales y al Internet en general, y muchas veces regalamos nuestros datos e informaciones personales sin tener conciencia para qué serán utilizados en un futuro. Está bien el avance tecnológico, pero es más importante resguardar la privacidad de las personas, algo a lo que todos tenemos derecho.