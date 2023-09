Retos en la descarbonización del transporte marítimo

Por Pablo Vargas Fernández del Busto

En julio, se llevó a cabo la 80ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en la sede de la Organización Marítima Internacional (IMO), en Londres.1 El tema principal fue la adopción de una mejor estrategia por parte de la IMO para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, donde se involucraron 175 países navieros que buscan establecer un cronograma para descarbonizar la industria.

Desde 1979, la industria marítima ha sido responsable de un incremento continuo de emisiones, hoy en día representa 3% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, aproximadamente la misma cantidad que produce Alemania (83 millones de habitantes) en un solo año.

La IMO ha establecido un objetivo de reducción de 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. A pesar de esto, las primeras medidas para lograrlo no se implementarán hasta 2027. Esta situación ha sido recibida con desaliento por los principales actores del sector naviero; Albon Ishoda, negociador de las Islas Marshall, afirma que “la ciencia ya dejó claro que cualquier reducción menor a 36% para 2030 y menor a 96% para 2040 serían perjudiciales y tendría un impacto negativo para el medio ambiente”.

Por otro lado, la IMO también fue criticada por el grupo Say No to LNG (gas natural licuado), el combustible de transición elegido por los participantes de la industria marina. La directora del grupo mencionó que durante las sesiones en el MEPC se percibió “una alarmante falta de urgencia en la sala”, ya que las medidas que propone la IMO no están alineadas con los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.

Además de esto, la industria naviera ha estado bajo una constante presión para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que aproximadamente 90% de los productos y bienes de consumo mundiales se transporta vía marítima. Los barcos actuales utilizan combustibles altamente contaminantes, que contienen un alto contenido de azufre y, al quemarse, producen gases contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Expertos señalan que si se mantiene la tendencia actual, las emisiones de la industria marítima podrían aumentar 50% más para 2050. Ésta es una situación preocupante, ya que, hasta las conversaciones de la IMO en Londres, el transporte marítimo era el sector más grande a nivel global sin objetivos claros para lograr las emisiones netas cero.2

Tras las medidas controversiales establecidas por la IMO, el enfoque por lograr la sostenibilidad es más intenso que nunca. Fomentar la descarbonización de la industria será fundamental para reducir las emisiones y desarrollar oportunidades comerciales que beneficien a las empresas y al medio ambiente.

El camino de la industria marítima hacia las emisiones netas cero será largo y retador, por esta razón se vuelve crítico que los miembros del sector, gobiernos, industria y la sociedad, colaboren estrechamente para implementar soluciones sustentables. Lo que implica adoptar tecnologías verdes, innovadoras y eficientes que transformen por completo al sector. Es el momento de tomar acción, sólo a través de un esfuerzo conjunto será posible mitigar el impacto del cambio climático.

