Biden-Salazar, sin intermediarios

Al embajador de EU en nuestro país lo unen muchas historias familiares y de vida con México.

Conversamos con Ken Salazar sobre los muchos temas de la relación bilateral. Su cercanía con México data de toda su vida, “la primera vez que estuve en el país fue cuando tenía como 15 años, fuimos a El Paso y todo me sorprendió, hasta el hecho de que la Coca-Cola fuera más barata que en EU”.

El embajador recuerda que en su casa se hablaba español “no debíamos olvidarlo por ningún motivo”. “No entiendo por qué hablarlo en las calles o con amigos era muy mal visto, mis papás nos insistían que teníamos que hablarlo, porque no se nos debería olvidar y tenía razón, una cuarta parte de la gente que vive en mi país ya lo habla”.

Ken Salazar considera que ser embajador, no hay que olvidar que es uno de los pocos nombramientos que en estos nueve meses ha aprobado el Congreso, es el cargo más importante que ha tenido. “He pasado por el Congreso, he sido también parte del gabinete, pero venir a México por muchos motivos me emociona y honra”.

El embajador tiene claro en dónde están los problemas y también cómo hay que abordarlos. Le planteamos el gran problema del consumo interno de drogas en su país, sin dejar de reconocerlo, coloca en el diagnóstico una mirada que no nos debe pasar por alto.

Nos dice que el consumo en muchos casos pasa ya por los dos países, por lo cual tenemos que abordar el problema de manera integral más que señalar que un país pone la droga y el otro, a los consumidores. Si bien estamos lejos de poder compararnos, es un hecho comprobado que los niveles de consumo en nuestro país han venido creciendo de manera significativa.

Otro de los temas de la agenda de primera importancia es la migración. Ken Salazar tiene una perspectiva más abierta del fenómeno. “Me queda claro que el tema pasa por Centroamérica, Haití y Venezuela, pero también por el sur de México… diversos funcionarios mexicanos me han dicho que el sur es una zona olvidada del país”.

No se detiene a detalle cuando le planteamos que México está siendo pasivo y que está siguiendo los lineamientos de la política migratoria de su país; sobre todo en el terreno de la contención, la cual pasa por la detención, por lo que ha venido sucediendo tanto en la frontera con Texas como en Tapachula.

Precisa que no es un tema que se puede resolver en el corto plazo, “lo que se debe hacer es crear condiciones de desarrollo en Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de México”. No evade el tema, pero le queda en claro que “la única manera de encontrar aproximaciones para su solución es trabajando juntos, tengo la impresión de que hay un buen ánimo para hacerlo”.

Nos habla también de su visita a Tabasco por donde pasan muchos migrantes. “El sistema migratorio está roto y hay que hacer muchas cosas, en mi país deberían de ver hacia México para saber lo que pasa y entender temas como migración y seguridad”.

Sobre Venezuela y Cuba dice que “es claro que México tiene su política exterior y la respetamos”, no le da muchas vueltas al tema y lo define de manera práctica: tenemos diferencias en algunos asuntos nosotros los vemos de manera distinta; “lo entendemos”.

Ken Salazar asume una voluntad decidida para ayudar a que las relaciones México-EU sean fuertes, distintas y cercanas. “En mi país tienen que ver a México para que lo entiendan y lo conozcan”.

Ardua tarea tiene enfrente el embajador, pero está claro después de conocer a varios diplomáticos, la voluntad de Ken Salazar puede ser un factor positivo, porque entre otras cosas se habla de tú y con frecuencia con Joe Biden, es una relación sin intermediarios.

La entrevista con Ken Salazar fue hecha por José Carreño para el Heraldo Media Group.

RESQUICIOS

Sobre el tormentoso tema de la reforma eléctrica Ken Salazar no se mete en honduras, “la voy a leer”. Sobre un posible encuentro López Obrador-Biden nos dijo “pregunten en la Casa Blanca”.