“Recuerden: Dios nos cuida, pero la vacuna nos protege”, dijo el padre Gerardo a su feligresía mientras les explicaba la importancia que tiene la vacunación contra la Covid-19.

En una charla que sostenía con algunos feligreses a través de un canal de televisión católica, el sacerdote hacía hincapié que en ningún libro de la Biblia, ni en ninguna carta apostólica la Iglesia católica prohíbe la vacunación contra cualquier enfermedad, por lo que “es mentira que se diga que Dios está en contra de la ciencia, si algo defiende nuestra fe es la vida”.

El sacerdote sostenía que no se puede poner de pretexto a Dios para no vacunarse, que la ciencia y la fe no están peleadas y que ante una pandemia como la que se vive en todo el mundo, vacunarse es la mejor forma de contribuir con la humanidad.

“Debemos ir a vacunarnos, debemos seguir portando nuestro cubrebocas, no podemos seguir negando que el Covid existe, no podemos seguir creyendo que es una invención. Es importantísimo vacunarse y dejar de creer que no es necesario”, afirmó el párroco.

La Iglesia católica, dijo el padre, ha comenzado la tarea de difundir la importancia de ir a vacunarse, de acudir a los centros de inoculación, y de erradicar las confusiones sobre la fe y la ciencia para que no haya resistencia ni desinformación.

“Es indispensable sumar esfuerzos para que cada día haya más personas vacunadas y menos fallecimientos. Nunca antes en mi vida como sacerdote había oficiado más de 100 misas de difuntos en un mes. No podemos seguir con el pensamiento de que la vacuna no sirve. Como Iglesia tenemos la tarea de contribuir a erradicar la desinformación y hacer un llamado a la inmunización”, señalaba.

Si bien en México no existe una organización o un movimiento antivacunas como en algunos países del mundo, tal es el caso de Estados Unidos o Francia, hay quienes se resisten a ello bajo el argumento de que la Covid-19 es un invento del hombre.

A través de plataformas digitales como WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, hay mensajes de quienes defienden su derecho a no vacunarse asegurando que las vacunas contra la Covid generan graves efectos secundarios o contienen microchips para espiarlos, afirmaciones que los científicos se han encargado de desmentir.

“Ante esa nueva ola, es preciso y urgente que las autoridades de salud pongan al alcance de todos y todas la vacunación, que acudamos a vacunarnos y que pensemos que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos al de a lado”, dijo el padre Gerardo.