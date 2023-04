“No sabes las ganas que te tengo @selenecortes, no estaría mal toparte aquí en Pachuca y abusar de ti”, fue lo que el usuario de Twitter angelpuente01_ le escribió a la futbolista profesional, Selene Cortés.”

El acoso cibernético hacia las futbolistas en México es alarmante y de ocuparse, pues desde el 2020 las jugadoras han manifestado ser atacadas en sus redes sociales por agresores sexuales, y hasta ahora no se ha hecho nada.

Si bien la Liga MX Femenil ya trabaja en un protocolo de acoso y hostigamiento con el que busca garantizar la seguridad de las jugadoras, el cual podría ser presentado en mayo, no será suficiente si no se toma una verdadera conciencia del peligro que corren nuestras futbolistas, pues un agresor sexual no queda satisfecho hasta que comete su objetivo.

No es la primera vez que nuestras futbolistas mexicanas se ven involucradas en un tema de género, hace un año legisladoras de los diversos partidos políticos levantamos la voz para exhortar a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), de desestimar que la sanción impuesta a la selección varonil por parte de FIFA se aplicara a la selección femenil.

Pero no sólo eso, también hemos señalado la brecha salarial que existe entre la liga femenil y la varonil, hecho que exhibe la resistencia por romper el techo de cristal.

Es indispensable que tanto los responsables de los equipos como la Liga MX Femenil, actúen con prontitud en contra del ciberacoso del que son blanco las jugadoras. Tuvo que irse Scarlett Camberos para la elaboración de un protocolo, cuando desde hace tres años las futbolistas han denunciado no sólo ser víctimas de ataques sexuales, sino también de amenazas de muerte.

El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que, en 2022, más de nueve millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético.

Decir que es culpa de las jugadoras el que sean atacadas por agresores sexuales, no sólo es un despropósito, sino que se revictimiza a las futbolistas. Quienes piensan de esa manera, sólo dejan ver su falta de empatía y la persistencia del patriarcado que tanto daño ha hecho y sigue haciendo en nuestro país.

Urge, sin duda, el trabajo en conjunto de Liga MX Femenil con la Policía Cibernética o con organizaciones civiles que están haciendo una extraordinaria labor en el tema del ciberacoso, como lo es Fundación Pas a través de la plataforma “Te protejo”.

Es importante recordarles a los dueños de los equipos de fútbol, a los directores técnicos y por supuesto a la Liga MX Femenil, que en México son asesinadas diariamente once mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y no sólo eso, algunos de estos feminicidios son consecuencias del ciberacoso.