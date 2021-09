Los mártires del personal de salud

A un año y medio que lleva la pandemia de Covid-19, en México por desgracia han fallecido ocho trabajadores de la salud cada día, lo que equivale a 4 mil 286 de marzo de 2020 a agosto de este año. Hasta ahora se han contagiado 267 mil 241 trabajadores de la salud y, sin embargo, siguen al pie del cañón, con los mismos sueldos, jornadas de más de ocho horas, y algunos con tan sólo una dosis de vacunación.

“Tenemos tantas ganas de volver a la normalidad, de que por la puerta de urgencias no entre ningún paciente con Covid, de ir a casa y dormir, comer y convivir con la familia. Hay días que llorar no es suficiente”, dijo Abigail, enfermera.

Cifras oficiales señalan que al 30 de agosto, 3.6% de los casos activos en el país corresponden a integrantes de este sector, y que en esta tercera ola, entre el 1 y 7 de agosto pasado, se registraron 4 mil 187 contagios entre médicos, enfermeros, camilleros, y otros.

Son los médicos los que reportaron el nivel más alto de defunciones con el 46%, seguido de otros trabajadores de la salud con 30%, enfermería con 19%, dentistas con 3% y laboratoristas con 2 por ciento.

“Hace unos días fue cumpleaños de José, cómo pesa su ausencia, lo único que me reconforta es saber que se murió haciendo lo que le gustaba, atender a la gente, ser médico era su vida, no le importaban las largas jornadas, no dormir o comer, si alguien necesitaba de él, ahí estaba”, afirma Linda, médico y esposa de José.

El reporte de la Secretaría de Salud indica que el 68% de los fallecimientos del personal son hombres, y el 32% son mujeres. Que el grupo con mayor número de afectados son los mayores de 55 años.

Mientras que en los casos de contagios, las mujeres representan 62.5% y los hombres 37.5%, siendo el grupo más afectado el de 30 a 34 años de edad.

“No queremos que nos vean como héroes porque hacemos nuestro trabajo, lo que nos gusta. Lo que queremos es que se reconozca nuestra labor, porque en esta pandemia hemos luchado contra la falta de medicamentos, de oxígeno, de personal, con nuestros miedos y con la muerte. Estar vivo, a más de un año de pandemia, es una bendición”, asegura Ismael, médico.

Amnistía Internacional señala que México sigue siendo el país con más pérdidas en cuanto al personal de salud; lo mismo que la Organización Panamericana de la Salud, al afirmar que nuestro país duplica las defunciones registradas en Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar.