Los están matando

En México están matando a nuestra niñez y adolescencia, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha señalado que en los primeros 11 meses de 2022 asesinaron a mil 116 niñas, niños y adolescentes en nuestro país, más de tres diarios.

En Ucrania, un país que se encuentra en guerra, han fallecido 972 menores hasta agosto de 2022, de acuerdo a UNICEF, es decir, en México hay más niñas, niños y adolescentes asesinados que en esa nación.

La información destaca que son los niños y adolescentes varones, a los que se les arrebata la vida dentro y fuera de su hogar; en el caso de las niñas, son las que padecen más violencia sexual, en 9 de cada 10 casos.

De los mil 116 asesinatos, 257 fueron feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, y 859 corresponden a homicidios dolosos de niños y adolescentes varones.

Hace casi un mes, el sábado 18 de febrero, fueron localizados sin vida en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los cuerpos de dos hermanos: Perla, de nueve años, y Wilbert Daniel, de seis años.

Ambos fueron asfixiados y aparecieron en la carretera de El Espinal, en Juchitán, Oaxaca, de donde eran originarios, hasta ahora se desconoce el motivo de su asesinato. La Fiscalía estatal determinó que las víctimas hacían trabajo infantil, que murieron en un sitio diferente al del hallazgo, que no hubo reporte de los familiares cuando ambos niños desaparecieron.

Los alumnos de la escuela Saúl Martínez, en donde Perla y Wilbert Daniel estudiaban el cuarto y primero de primaria, acudieron al sepelio vestidos de blanco, con flores y globos en sus manos, como señal de duelo. El maestro de los niños hizo el último pase de lista, donde todos sus compañeros respondieron “presente”, al escuchar el nombre de los hermanos.

Una vecina expresó: “Pedimos justicia para Daniel y Perlita. No le debían a nadie, ellos eran unos niños amorosos, sólo alguien sin corazón, sin piedad, pudo haberles arrebatado la vida, ellos no merecían eso”.

La historia de Perla y Wilbert Daniel son el reflejo de la invisibilidad en la que viven nuestras niñas, niños y adolescentes, es verdad que desde la sociedad civil organizada están trabajando a favor de ellos, y que desde el Congreso, otros más lo hacemos, pero esto no es suficiente si no hay un involucramiento del Poder Federal y Judicial.

Desde que arrancó este gobierno, y hasta la fecha, no hay un solo programa prioritario para nuestra niñez y adolescencia, tampoco una estrategia de seguridad que les garantice la vida. Los están asesinando y no hay un solo comentario al respecto en las mañaneras, cuando deberían de encender los focos rojos, pues nuestros menores no sólo son el futuro de México, sino el presente.

Hago un llamado urgente a todos los sectores del país a voltear a ver a nuestra infancia, a trabajar por ellos y para ellos, a sacarlos de la indiferencia y a construirles un mejor país, porque si nos esperamos a que el régimen en turno los proteja, las cifras de homicidios contra niñas, niños y adolescentes, seguirá aumentando.