Migración infantil

”Nos fuimos de Belice porque ahí casi no encontramos comida. En México son amables porque nos dan comida. Aunque hay algunas (personas) que no lo son. Hay unos que nos dicen que nos vayamos a nuestro país”, dijo Cristian al noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.

Cristian tiene nueve años de edad, migró hace un año a nuestro país y trabaja en las calles de la Ciudad de México vendiendo dulces, tres horas al día, para ayudar a los gastos de la casa.

La semana pasada, 22 adolescentes de entre 15 y 17 años y un niño de 3 años, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, fueron atendidos en diferentes hospitales de la zona tras el accidente carretero en Chiapas, donde un tráiler volcó, costándole la vida a 55 migrantes, de acuerdo con Protección Civil del estado.

Un trágico accidente que nos muestra que el fenómeno de la migración cada día va en aumento y que tiene rostro de niñas, niños y adolescentes.

Maripina Menéndez, directora de Save the Children en México, ha dicho y dicho bien, que un accidente suele ser un evento aislado que no puede ser prevenido, pero que lo ocurrido en Chiapas no es el caso, ya que pudo haberse evitado, y en eso coincido totalmente.

“Podemos prevenir la muerte de quienes migran, incluyendo a niñas y niños, si el Gobierno garantiza sus derechos, en lugar de poner más trabas, bien sea por acción u omisión”, asienta.

Maripina afirma que lo que ocurrió en Chiapas es una muestra más de la ausencia de estas rutas seguras para quienes transitan por el país, y de las prácticas de contención que se siguen implementando en México, que llevan a las familias a tomar medidas más desesperadas para poder huir del inmenso riesgo que corren en sus países.

“Desde Save the Children seguiremos levantando nuestra voz hasta que niñas, niños y adolescentes migrantes estén a salvo. Hasta que los gobiernos implementen políticas de protección que incluyan el traslado seguro de quienes están dejándolo todo en sus países y comunidades, para alejarse del altísimo peligro que enfrentan”, afirma.

UNICEF para América Latina y el Caribe informó en abril que desde que comenzó el año 2021, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente, pasando de 380 a casi 3 mil 500.

Que en promedio 275 niños y niñas migrantes, entre ellos bebés, se encuentran en México todos los días, luego de ser detectados por las autoridades mexicanas, esperando para cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados.

Destaca que en los albergues mexicanos, los niños, niñas y adolescentes representan al menos el 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos viaja sin sus padres y provienen en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Por todo lo anterior, me sumo a los llamados que hacen las organizaciones civiles al Estado mexicano, como Save the Children, en los cuales, en repetidas ocasiones, han pedido garantizar rutas seguras para la población en situación de movilidad.

No podemos ser indiferentes ante el fenómeno migratorio, mucho menos cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. La atención a ellos debe pasar por el respeto a sus derechos, de garantizarles un tránsito sin violencia y de brindarles acogida sin condicionamientos.