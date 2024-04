Los programas son tuyos, que no te engañen

Los programas sociales seguirán porque están en la Constitución y porque no pertenecen a ningún partido político. Por lo que al ganar Xóchitl Gálvez la Presidencia de la República, no sólo permanecerán, sino que mejorarán y se ampliarán. Los programas sociales están establecidos en la Constitución porque así lo votamos todos los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados. De tal manera que no le pertenecen a ningún gobernante, incluido el Presidente.

Estos programas no fueron creados en este sexenio ni fueron idea de Andrés Manuel López Obrador, ni de su partido. Los programas sociales se han establecido a lo largo de la historia del país y en distintos gobiernos.

Un ejemplo del compromiso que hay en conservar los programas sociales por parte de Xóchitl Gálvez, es que la Pensión para Adultos Mayores comenzará a los 60 años, y no a los 65 como está actualmente.

Quiero referirles queridos lectores que el programa de adultos mayores no comenzó con este Gobierno, sino en el sexenio del presidente Vicente Fox, y llevaba por nombre 70 y Más; mismo que fue imitado por Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Pero no sólo eso, Xóchitl ha dicho que regresará el Seguro Popular y con ello habrá medicinas para todas y todos, y una atención médica de calidad, porque la salud es un derecho constitucional que merecemos las y los mexicanos.

También regresarán las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, para que las madres trabajadoras puedan laborar con la confianza y tranquilidad de que sus hijas e hijos estarán cuidados por profesionales.

Asimismo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se mejorará y se llamará Sí-Sí, sí estudio y sí trabajo, a fin de que los jóvenes reciban una beca que les permita estudiar programación, inglés y alguna competencia laboral para que salgan adelante.

Además de impulsar una Beca Universal para que, desde la primaria hasta la preparatoria, los niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas y privadas reciban un apoyo económico.

Así que queridos lectores hagan caso omiso a Morena y sus aliados, cuando afirman que los programas sociales son de ellos, porque mienten.

Recuerde que los programas sociales son suyos y que no le pertenecen a ningún gobernante ni partido político. Por lo que puede votar con libertad el próximo 2 de junio, sabiendo que con Xóchitl Gálvez los programas sociales continuarán.