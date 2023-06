¿Adiós al fraude de Grupo Alta?

El concurso mercantil 45/2017-III que corresponde a las empresas de Grupo ALTA Automatización de Servicios Productivos, S.A. de C.V. y Genera Destino, S.A.P.I. DE C.V., Sofom, E.N.R., cuyos socios y accionistas son Salvador Abascal Álvarez, Luis López Panadero, Mario Ramón Contreras Camacho y Gabriel Ernesto Flores Márquez, ¿recuerda este caso?, que se seguía en el juzgado Séptimo de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, ha sido concluido por la jueza María Concepción Elisa Martín Argumosa el pasado 22 de febrero de 2023, al menos eso es lo legalmente existente, esto en razón de que según la solicitud efectuada por el síndico José Gerardo Badín Cherít, no hay activos para rematar en favor de los ofendidos.

Se sabe que el adeudo en UDIs de conformidad es con las sentencias de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que hoy asciende a la cantidad de 864 millones 501 mil 085.46 UDIs, cifra que, multiplicada por el tipo de cambio promedio al 31 de mayo de 2023, (7.782863 pesos) el adeudo en pesos actualizado asciende, aproximadamente, a la cantidad de 6 mil 728.29 millones de pesos.

Pero la sorpresa para muchos es que, como derivado de esta situación, se integró un nuevo grupo de acreedores (inversionistas/clientes), los cuales interpusieron una apelación correspondiente a dicha resolución, señalando un número importante de agravios que corresponden a irregularidades graves cometidas por el síndico con la permisibilidad de la jueza. Ahora lo que esperarán es la resolución de esta apelación que le corresponderá atenderla a los tribunales colegiados de apelación. Lo que llama la atención en este caso son las innumerables irregularidades entre las que se encuentran la omisión de entregar por parte de las empresas la contabilidad (estados financieros e informes), que de acuerdo a ley es indispensable y obligatoria; José Gerardo Badín primero informó como conciliador que contaba con ella y, posteriormente, como síndico, argumentó que no contaba con ella (es evidente que declaró con falsedad y la jueza no lo sancionó y el IFECOM sólo se limitó a señalar que es responsabilidad de la jueza reconvenir al especialista (primer agravio), por lo que la falta de contabilidad constituye a todas luces un fraude a la ley.

Curiosamente, a donde está el nombre de José Gerardo Badín nada sale bien, todo es un desastre, nos confían afectados, quienes han investigado su presencia en otros casos, incluso el hoy vigente Mexicana de Aviación. Pero los afectados por Grupo Alta destacan que aún hay amparos y recursos pendientes de ser resueltos, en contravención a la ley, la juez declaró la terminación del concurso, sin considerar que los recursos pendientes podrían ser motivo de impedimento de la citada terminación. El síndico en ningún momento (consta en autos del concurso) investigó el destino de los recursos. Además, el síndico no realizó gestión alguna ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la obtención de los estados de cuenta bancarios para determinar los movimientos de dinero ni la situación legal en que se encontraban las empresas ya que Genera Destino Sofom, E.N.R., fue una empresa supervisada por la comisión. Más de esta historia en otra entrega, donde hay hechos que forman parte de la historial legal de las empresas del grupo, que no fueron atendidos por el síndico, ya que no los investigó.

Merco Talento. Larga es la lista del primer ranking Merco Talento que realizó el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). El listado incluye un total de 200 empresas divididas en 26 diferentes sectores, pero aquí le pondremos el ranking general de empresas con talento. Por orden de aparición: Grupo Bimbo, BBVA, Grupo Modelo, Mercado Libre, Pfizer, Amazon, L’Oréal, Volkswagen, Nestlé, Heineken México, Google, Santander, Cinépolis, Unilever, AstraZeneca, P&G, Citibanamex, GNP, Tecnológico de Monterrey, AXA, Grupo Herdez, Sanofi, Banco Azteca, Grupo Posadas, Mapfre, Liverpool, Aeroméxico, Coca-Cola de México, Femsa, Walmart México, Microsoft, Natura, Pepsico, Apple, Novartis, General Motors, DHL, Grupo Lala, Toyota, Arca Continental, Nissan, Justo, El Palacio de Hierro, Colgate Palmolive, BMW Group, Bayer, Honda, MetLife, Tesla y American Express. Así la posición de México con este listado de atraer y retener talento.

Voz en off. Victoria Rodríguez Ceja no sólo es noticia hoy por la unanimidad de haber dejado sin cambios su tasa de fondeo en 11.25%. En los próximos días seguirá siendo nota la gobernadora del Banco de México (Banxico) con la plataforma Dinero Móvil (DiMo) de transferencias electrónicas que únicamente solicitará el número telefónico de la persona que reciba el pago. En este tema está contemplado, por supuesto, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios…