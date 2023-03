La amenaza de arancel al acero

Hay un tema al que no se le debe perder la vista, ya que conforme avancen los días será tema hasta de la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador; este asunto ya hasta provocó un encuentro entre la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a convocatoria hecha por el senador Ricardo Monreal, con David Gutiérrez Muguerza, presidente de Canacero, y con Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del consejo de DeAcero, donde se acordaron acciones para defender a esta industria en México.

En el encuentro también se comprometieron a fortalecer un equipo de trabajo para enfrentar a un grupo de senadores estadounidenses que busca iniciar consultas en contra de este insumo, por lo que los puntos de defensa van encaminados ante esta maniobra. Lo que destaca Monreal Ávila, es la importancia de fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, donde esto será la clave fundamental para que nuestro país aproveche las oportunidades que la coyuntura geopolítica le presenta.

Usted recordará que la Cámara de Senadores aprobó, el 22 de febrero, un punto de acuerdo de urgente resolución que impulsó justamente Ricardo Monreal Ávila, para exhortar a la Secretaría de Economía a que analice los flujos de comercio siderúrgico de los últimos 10 años entre México y Estados Unidos. Hay un fantasma histórico de aranceles al acero mexicano, de ahí de revisar las acciones que se pueden implementar en caso de que desde el país vecino se impongan cuotas. Incluso ya hay una petición urgente de reunión con la Secretaría de Economía para abordar esta situación. Desastroso sería vivir una reimposición de dicha medida. La pandemia ya había implicado serios desafíos para firmas como Arcelor-Mittal, Ternium, Villacero, Simec, Deacero y AHMSA; donde sólo en 2022, la producción de acero del país mostró una caída del 2.4 y 9.8 por ciento respecto de 2021, y el consumo disminuyó 2.9 y 8.1 por ciento anual e, incluso, las importaciones cayeron 7.4 por ciento y las exportaciones 3.7 porciento. Así que aún se está a tiempo de evitar un zarpazo a esta industria, que puede lastimar dolorosamente a la economía de México.

Cuestionan a Dypasa. La empresa de alimentos Dypasa, de Eduardo Gutiérrez, ha mantenido su posición privilegiada con el paso de los años, y es que la compañía, que fue la preferida por años está relacionada directamente al ser elegida para surtir los desayunos escolares y despensas. Los pedidos promediados superan los 2 mil millones de pesos al año, lo que evidencia claramente los negocios que lleva a cabo, pues sólo en el presente año, se le han asignado a Dypasa más de 1,500 millones de pesos para el programa de desayunos fríos escolares.

Curiosamente, la empresa presume en su propia página de Internet que tiene infinidad de contratos. Sin duda ,un caso para la 4T de empresas consentidas del peñismo que perduran con cambios de sexenios. Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V., es una compañía mexicana dedicada a la producción y distribución de alimentos, que fue fundada en 1979 y cuenta con una gama de alimentos procesados y cuyo principal cliente son los gobiernos estatales, así como dependencias federales.

Sindicato Tesla. Aún no se construye la planta de Tesla en México, y ya se pelean, primero por presumir de quiénes el mérito de que llegue esta inversión a nuestro país, y luego ahora por quién será quién comande los intereses de los trabajadores. Las empresas de Elon Musk no son de las que contraten miles de empleados para la operación de estos negocios, de ahí que se presume que sí habrá trabajadores con un empleo ligado a maquinas totalmente automatizadas, incluso los que se crearán alrededor de este proyecto y que serán indispensables como proveedores. Por lo que quien a usted le diga que no se contratará mano de obra calificada está muy lejos de la realidad. Una ocurrente idea está en camino, porque transciende que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha iniciado las gestiones para hacer realidad el “Sindicato Nacional de la Industria del Auto Eléctrico”, que esto iría encaminado a afiliar a los nuevos trabajadores de Tesla en México, ya veremos si avanza esta idea o si sólo fue una idea tomada a la ligera para tener protagonismo político. Y un dato más, porque en Estados Unidos, TeslaC despidió a trabajadores que afirmaron que se unirían a un sindicato. El Workers United Upstate New York, para darles voz en su lugar de trabajo, lo que fue señalado como “represalia por su actividad sindical”.

Ratifican en CCE. No hubo sorpresas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin lugar a dudas había que ratificar a Francisco Cervantes en el cargo como presidente de este organismo. Fue reelecto por unanimidad en la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados. Es un personaje que ha hecho muy buena “química” con la Cuarta Transformación, y que gracias a su personalidad tiene la capacidad para hacer frente a los temas políticos y empresariales. Va por el diálogo constructivo y unidad, impulsando también al máximo las ventajas del T-MEC y del comercio, integrando a las Pymes. Pronto lo tiene que buscar Esperanza Ortega Azar, nueva comandante de Canacintra, pues con José Antonio Centeno ya había una relación incomoda por los grandes adeudos que tiene este gremio en el CCE, ojalá por el bien de todos, primero los empresarios.