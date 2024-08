Autos chinos quieren ir al Edomex

En el gobierno están preocupados por el caso de Ramón Abraham, quien fuera proveedor de Genaro García Luna. De acuerdo con fuentes, este empresario pretendería realizar un negocio millonario para colocar cientos de vehículos eléctricos en el Estado de México.

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad de esa entidad, no sabía del oscuro pasado de dicho proveedor, pero tras la detención de Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, firma que habría participado en el presunto lavado de 5 mil millones de pesos, a través de contratos del sistema penitenciario durante la gestión de Genaro García Luna, habría sido advertido y nos cuentan que solicitó un informe pormenorizado del empresario.

Se sabe que Ramón Abraham sería amigo cercano de García Luna y habría realizado operaciones financieras con Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de éste, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez, estaría tras la pista de este empresario, quien de la noche a la mañana se habría convertido en un poderoso proveedor y se habría hecho del capital suficiente para abrir una agencia de autos chinos, crecer exponencialmente su blindadora de vehículos y por qué no, dejar poca evidencia de sus finanzas en el sistema financiero mexicano.

Recordemos que Ramón Abraham adquirió fama luego del atentado a Omar García Harfuch, pues su empresa Abate Autos Blindados blindó la camioneta en la que viajaba el entonces secretario de Seguridad Ciudadana. El vehículo resistió el ataque y el empresario no dudó en salir a dar entrevistas para aprovechar la publicidad. Al interior de la administración mexiquense se revisan los antecedentes de este proveedor, en especial porque la secretaría del ramo en entidad trabaja en coordinación con el Departamento del Transporte y la embajada de Estados Unidos para combatir el cambio climático y diversas acciones bilaterales.

Elektra va a la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite un recurso promovido por Grupo Elektra, que busca impugnar una sentencia relacionada con un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos.

Este crédito fiscal corresponde al impago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2008. El recurso fue admitido el pasado 8 de agosto y ha sido turnado a la Segunda Sala de la SCJN, donde la ministra Yasmín Esquivel será la encargada de elaborar el proyecto correspondiente.

La notificación fue publicada en la lista de acuerdos de la Corte, confirmando que el recurso de Grupo Elektra busca anular la sentencia contenida en el oficio 900-09-02-2017-1467, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El caso tiene su origen en una decisión del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en junio de este año falló en favor del SAT, respaldando el cobro del crédito fiscal. Previamente, Grupo Elektra había recurrido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que ahora Grupo Salinas, que preside Ricardo Salinas, confía en que la Corte respaldará su postura.

Voz en off. Acuso recibo una carta que envía Sergio Loredo Foyo, fundador y CEO de la fintech AlquimiaPay, donde más allá de no cumplir cabalmente con los requisitos de la Ley de Derecho de Réplica, le damos respuesta mencionando lo que aquí ya se dijo, que presume que ha sido evaluada bajo diversas normativas externas, como la ISO 27001 y la CMMI-3, que afirma que la protección de la información de sus usuarios está segura, y que todos sus problemas se deben a un proceso de renovación de su AppWeb y AppMóvil, pero que hasta hoy no hay una solución. El mismo documento que ha difundido en su plataforma y el mismo que difunde entre sus clientes. No aclara dónde están los recursos, y por qué si ya está negociando con clientes les está pidiendo una quita de lo que les pertenece, como algunos nos lo hacen saber, pero además no se disculpa por dañar el prestigio de las fintech porque aunque diga que se rige sobre esa Ley no quiere decir que la esté cumpliendo. Y lo demás de su carta es publicidad, cayendo en el descaro. Loredo Foyo, piensa que saldrá bien librado de esta situación porque sabe de su adulación con la que se conduce, cayendo en lo maquiavélico de su esquema con la que siempre hace “negocios”, donde por cierto las acusaciones de fraude están plasmadas en las denuncias de las que no quiere saber y por ello negocia ya con abogados para detenerlas. Sabe además, que el 100 de los que confiaron en él no se aventurarán al camino legal porque se eternizarían en los tribunales. Y adelantarle que esta misma respuesta estará en los espacios donde hemos abordado el tema.

Hay inversionistas, ahorradores y empresas que contrataron su plataforma para transacciones y pagos, y a ellos son a los que hay que rendirle cuentas, pero con ese penoso manejo de crisis y sin decir dónde están 800 millones de pesos, no se ve cómo la pueda librar…