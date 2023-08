Balance y reformas en el Senado de la República

Alejandro Armenta entrega este lunes el balance de su primer año de estar al frente de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente. El senador ha sido muy claro, no sólo en sus aspiraciones para su futuro político, donde, según encuestas recientes, es el que recibe más apoyo entre los aspirantes al gobierno de Puebla, sino con la responsabilidad en su actuar frente a temas políticos; por ello, hay que poner mucha atención en el informe que entregará, donde no sólo se destaca que se realizaron importantes reformas como la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, sino también en beneficio de los jóvenes, al reducir las edades para que puedan ser elegidos diputados o titulares de las secretarías de Estado.

La presidencia del senador por Puebla fue tersa en su conducción con las bancadas de oposición; algunos legisladores han reconocido que los trató con respeto y equidad en los debates ante el Pleno. La presentación del informe de labores se realizará en la Casona de Xicoténcatl y se prevé que presuma los resultados del segundo año de la LXV Legislatura.

Nos adelantan algunos puntos importantes, como ya le mencionaba: reformas sociales como la llamada Ley 3 de 3, una modificación constitucional en materia de violencia de género que prohíbe que los deudores de pensiones alimenticias, agresores sexuales o quienes hayan ejercido actos de violencia familiar puedan acceder a cargos de gobierno o de elección popular.

También la reforma a la Constitución que permite a los jóvenes de 18 años en adelante ser elegibles como diputados y redujo de 30 a 25 años la edad para ser titular de una secretaría de Estado. Con todo esto, no pierda de vista este acto, porque será un parteaguas importante para el nacido en Puebla.

Nearshoring y Traxión. El retorno de Traxión, dirigida por Aby Lijtszain, al mercado de capitales marca un hito en la esfera financiera. Refleja no sólo la tenacidad de la compañía, sino también la confianza que inversores internacionales otorgan a corporaciones mexicanas en un panorama global cambiante.

Desde la última salida a Bolsa, en 2017, protagonizada por Traxión y Grupo México, el mercado mexicano ha experimentado un periodo de pausa. El audaz movimiento de la compañía de movilidad, al recabar 292 millones de dólares en su última oferta, merece reconocimiento.

Acentuado a este logro, está el interés de inversores de países como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Un libro sobredemandado en una era de incertidumbre mundial resalta la fe depositada en la empresa mexicana.

Esta fe es producto de una estrategia coherente y la visión progresista acerca del fenómeno del nearshoring, en el que México emerge como un aliado para corporaciones que buscan alternativas al comercio asiático; Traxión se perfila como un jugador clave en este escenario, dadas sus ofertas de servicio y su capacidad para hacerle frente a las nuevas demandas del mercado.

Los detalles de la operación: fue una oferta pública mixta global subsecuente, de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores, Estados Unidos y otros mercados internacionales para aprovechar las oportunidades derivadas de la llamada relocalización de empresas hacia mercados objetivos. La oferta consistió en una parte primaria de 97 millones 427 mil 741 acciones, por un monto de 2,923 millones de pesos, y una secundaria de 67 millones 375 mil 217 títulos, lo que significó un monto de 2,021 millones de pesos, en ambos casos se consideró la opción de sobreasignación.

De esta manera, el monto total de la oferta global fue de 4,944 millones de pesos.

Voz en off. Se habla de un fracaso en Crédito Real, luego de no lograr el respaldo de la mayoría de los dueños de sus bonos al plan de liquidación de la empresa, cuando no hace mucho se dijo que todo estaba totalmente pactado para ser todo un éxito. Sus presumibles asesores no pudieron convencer a la mayoría de los bonistas para resolver las diferencias en el plazo establecido. Hoy se encuentran analizando qué seguirá, pero apenas en mayo habían dicho que a los dueños de los bonos, por mil 900 millones de dólares, les había quedado claro el acuerdo que establecía las bases para resolver las diferencias en el proceso de liquidación, y en julio, el liquidador judicial de Crédito Real, Fernando Alonso de Florida Rivero, decía que había avances importantes. Panorama amargo, poco alentador, pero con una minúscula luz al final del túnel para la firma que fundará Ángel Francisco Romanos Berrondo, quien, además, es señalado de llevar esta firma en donde ahora se encuentra, ya veremos si hay esperanza luego de admitir sus grandes errores.