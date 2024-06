De la boda Directo a Almoloya

En abril pasado, el empresario Oscar Herrejón fue detenido por presuntamente violar a una empleada; no obstante, un juez determinó no vincularlo a proceso.

Con esa seguridad el también exalto ejecutivo de la banca viajó a Italia, para asistir a la boda de su hijo, el director ejecutivo de Masari Casa de Bolsa, entidad financiera que, por cierto, se encuentra en espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús De la Fuente, le autorice la solicitud que ingresó para operar como banco. Manuel Herrejón Suárez, quien aseguran es cercano a Alito Moreno, se organizó una lujosa celebración del 3 al 13 de junio en aquel país para casarse con Valentina Valderrama; sin embargo, el 14 de junio, un día después de la boda su padre fue aprehendido por la Interpol acusado del mismo delito ahora en perjuicio de otra víctima. Una vez que sea extraditado a México, Oscar Herrejón será trasladado a Almoloya de Juárez donde deberá esperar a que se determine su situación legal.

Renueva PetStar. Para certeza de sus accionistas como Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna, y dirige Arturo Gutiérrez Hernández y demás embotelladoras de la Industria Mexicana de Coca-Cola, la recicladora de PET grado alimenticio más grande del mundo, PetStar, que dirige Jaime Cámara, estará próxima a renovar, por tercer año consecutivo, la certificación C2C (de la cuna a la cuna), en su llamada resina Reborn, la cual avala su compromiso con la circularidad, la salud del material, la energía y el carbono, y la justicia social. La resina PetStar Reborn es la primera y única resina plástica reciclada en el mundo que cuenta con la certificación C2C.

Para obtenerla se debe garantizar que el material no sea dañino para la salud humana o el medioambiente, debe ser diseñado para ser reutilizado o reciclado, usar un mínimo de consumo de agua y en su producción debe haber condiciones de trabajo justas y seguras y haber utilizado energías limpias. Esta resina reciclada es la que incorpora AC en sus empaques como parte de su compromiso de incorporar 50% de resina reciclada en promedio en sus nuevas botellas para 2030.

Voz en off. La situación de Marko Cortés refleja serios problemas de liderazgo y confianza interna en el PAN. Las revelaciones de Xóchitl Gálvez, quien afirmó que Cortés le gritó en dos ocasiones durante la campaña electoral, ponen en duda su capacidad para liderar el grupo parlamentario del PAN en el Senado, y no sólo tropiezos, malas decisiones, resultados vergonzosos, y más aún, señalamientos de recursos económicos no aclarados. Estas acciones no sólo revelan una falta de control emocional también, sino también una gestión conflictiva de las relaciones internas, lo que puede erosionar la confianza entre los miembros del partido y dificultar la cohesión. Los ciudadanos ya no confían en este personaje minúsculo, nada emblemático para la historia de un partido que llegó a tener las mínimas aspiraciones de regresar a la presidencia de México. De continuar al frente de esta institución política tiene un gran impacto en la imagen del PAN. Para Cortés Mendoza, su único refugio de cortesía será el Senado de la República, pero pensar en que aún tiene futuro incluso en el liderazgo del PAN de la cámara alta, podría resultar en develar más su falta de capacidad para tener una bancada que ya no lo respeta y mucho menos confía en él. Su incapacidad para negociar y conciliar, podría resultar en debilitar más a Acción Nacional. Y más aún, porque las divisiones sobre un futuro liderazgo de ese partido, podrían por terminar por debilitar más a Marko Cortés, poniéndolo en los libros de historia del PAN, de un episodio de nunca debió suceder. Deleznable además, la esperada renuncia de este líder que entregó penosos resultados, y que ahora se atreve a criticar la reforma al Poder Judicial, y que se atreve también a pensar que con una comida se pueden disculpar y olvidar sus exabruptos justificados.

Eso sí, pensar que de este partido saldrá la solución a sus enormes problemas, y un fuerte liderazgo, es desproporcionado, ni siquiera pensarlo, porque entre los interesados hay señalamientos de ser aliados de impulsar la corrupción. ¿Qué pensaría Manuel Clouthier, de ver en lo que han convertido a este partido político? Así llega Marko Cortés, a una semana más siendo aún llamado por algunos “líder”, pero también “perdedor y mediocre”…