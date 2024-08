Un Escándalo que Sacude al Sector Fintech en México. La crisis que rodea a Sergio Loredo Foyo, fundador de la fintech AlquimiaPay, ha desencadenado una serie de acusaciones y preocupaciones que amenazan con desestabilizar a este sector fintech en nuestro país, el tema no es solo la confianza en estas compañías sino que además de los penosos escenarios en los que ahora se encuentra este personaje, presume que ha sido evaluada bajo diversas normativas externas, como la ISO 27001 y la CMMI-3, donde además afirma ha demostrado robustez de nuestros procesos y la protección de la información de sus usuarios. Pero además que todos sus problemas se deben a un proceso de renovación de su AppWeb y App Móvil, pero hasta hoy no hay una solución, como si tuvieran que resucitar a Steve Jobs, para hacerlo. Lo que comenzó como un problema aparentemente aislado ha escalado hasta convertirse en un caso que pone en tela de juicio tanto la integridad de Loredo Foyo como la seguridad de las plataformas digitales de pago en el país. Un verdadero dolor de cabeza para quienes temen haber perdido su dinero.

La situación se ha agravado debido a la falta de respuestas claras y la creciente desconfianza hacia AlquimiaPay, una empresa que hasta hace poco se consideraba una alternativa confiable para transacciones electrónicas. Todo comenzó con reportes de usuarios y empresas que denunciaron la desaparición de fondos de sus cuentas en AlquimiaPay. Este presunto vaciamiento de cuentas dejó a muchas personas y organizaciones sin acceso a su dinero, sin ninguna explicación por parte de la empresa sobre el destino de los fondos. A medida que las quejas aumentaban, también lo hacía la presión sobre Sergio Loredo Foyo, quien fue señalado directamente por su papel en la crisis, y del que no se sabe dónde se encuentra.

AlquimiaPay, que se había posicionado como una plataforma innovadora para pagos electrónicos, vio cómo su reputación se desplomaba en cuestión de días. En lugar de ofrecer una respuesta inmediata y tranquilizadora, la empresa emitió un comunicado que no hizo más que sembrar dudas. Según AlquimiaPay, habían sido víctimas de un ataque cibernético masivo y sofisticado, presuntamente perpetrado por grupos delictivos organizados. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para calmar a los afectados, quienes comenzaron a exigir respuestas concretas sobre el paradero de sus fondos. Hoy la sombra del su pasado

persigue a Sergio Loredo, que ahora acumula un escándalo más en su vida. Anteriormente, su nombre estuvo en el centro de la controversia con la plataforma VisitMéxico, que administraba a través de su empresa Braintivity. En ese caso, Loredo Foyo fue acusado de intentar extorsionar al gobierno federal al bloquear el acceso al sitio web, lo que generó serias dudas sobre su ética y sus prácticas empresariales. Ahora, con el colapso de AlquimiaPay, esas dudas se han transformado en una crisis abierta que amenaza con destruir su carrera y la confianza en las fintech mexicanas.

La gravedad de la situación ha llevado a varias figuras públicas y abogados a intervenir. Elliot Velher, un destacado abogado penalista, ha decidido representar a los clientes que no han podido acceder a sus fondos. Velher ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Loredo Foyo, a quien señala como el principal responsable del presunto fraude. Según Velher, numerosos clientes ya han contactado su despacho para unirse a la demanda, y se ha hecho un llamado a otros posibles afectados para que también se sumen. La respuesta de autoridades financieras es esperada incluso tema de una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, crisis que ha escalado tanto que abogados y clientes han solicitado la intervención directa de Palacio Nacional. Han pedido que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomen medidas inmediatas, bloqueen las cuentas de AlquimiaPay y localicen a Sergio Loredo Foyo. La falta de una respuesta clara por parte de la empresa ha generado una sensación de pánico entre los usuarios, quienes temen perder definitivamente su dinero. En un intento por calmar la situación, Loredo Foyo recurrió a las redes sociales. En un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), afirmó que AlquimiaPay estaba "en una campaña de actualización documental", pero no ofreció detalles sobre la ubicación del dinero de los usuarios ni presentó soluciones concretas. Esta respuesta fue duramente criticada por su falta de transparencia y por lo que muchos perciben como una actitud evasiva ante la gravedad del problema. Incluso enviando correos electrónicos electrónicos que no cumplen con la Ley de Derecho de Réplica.

El abogado Velher, por su parte, ha mantenido una postura firme. En su cuenta de X, el 14 de agosto, expresó: "Diversos clientes nos han buscado para iniciar acciones vs Sergio Loredo Foyo quien organizó un mega fraude mediante su empresa @AlquimiaPay. Si eres víctima de Alquimia, contáctanos. Informaremos de las empresas en las que Loredo Foyo tiene participación”. Este llamado ha resonado entre los afectados, quienes buscan justicia y una resolución clara a la crisis. La actuación de Sergio Loredo Foyo durante esta crisis no solo ha perjudicado a miles de usuarios de AlquimiaPay, sino que también ha afectado gravemente la confianza en el sector fintech en México. Las acusaciones de un "mega-fraude" y la afirmación de que la empresa sufrió un ataque masivo por parte de grupos delictivos no han sido suficientes para justificar la falta de comunicación efectiva ni el desinterés aparente de Loredo Foyo por informar a los afectados sobre el destino de su dinero. Y por supuesto no ha presentado absolutamente ninguna prueba.

En lugar de ofrecer soluciones claras y un plan de acción para resolver la crisis, Loredo Foyo ha optado por excusas poco convincentes, como la mencionada "campaña de actualización documental", que solo han aumentado la incertidumbre de los clientes. Esta situación, sumada a su historial previo de controversias, ha manchado gravemente la reputación de Loredo Foyo y ha dejado en evidencia la falta de ética en su gestión empresarial. Y se dice desprestigiado por los medios de comunicación que le hacen saber su pasado, y sus errores. La crisis de AlquimiaPay ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades que existen en el sector fintech y la importancia de contar con mecanismos robustos de protección al consumidor. La respuesta de las autoridades y la resolución de este caso serán determinantes para el futuro de la industria en México, así como para la credibilidad de las plataformas de pago digital en el país.

El colapso de AlquimiaPay y las acusaciones contra Sergio Loredo Foyo representan un punto de inflexión para el sector fintech en México. La falta de regulación efectiva y la carencia de supervisión han permitido que situaciones como esta ocurran, poniendo en riesgo los ahorros y la confianza de miles de personas. La intervención de las autoridades no solo es necesaria, es urgente, es crucial para restablecer la confianza en el sistema financiero digital y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. El caso de AlquimiaPay podría marcar el inicio de una nueva era de mayor escrutinio y regulación en el sector fintech mexicano, donde la protección al consumidor debe ser una prioridad. Los próximos pasos que tome el gobierno y la industria serán fundamentales para determinar si la fintech en México puede recuperarse de este golpe y continuar su crecimiento de manera segura y confiable. Siga usted muy de cerca al abogado Elliot Velher, quien confirma que ya hay denuncias presentadas contra Sergio Loredo Foyo.