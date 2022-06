CFE, Internet para Todos

CFE Telecomunicaciones va por el soñado Internet para Todos, justamente con una subsidiaria de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett.

La inversión total es de 15 mil 569 millones de pesos, unos 800 millones de dólares. La idea es que se despliegue un Internet de fibra óptica que beneficiará a más de 68 millones de personas en diferentes regiones del mercado mexicano. La CFE quiere ofrecer servicios de telefonía e Internet móvil de banda con tecnología 4G LTE e Internet. Lo interesante es si la propia CFE estará al frente de esto o lanzará licitaciones y si será directa. El plan es ambicioso y se tiene que colocar en lugares estratégicos de beneficio, no tiene porque ir hacia un frustrado plan del pasado sexenio, donde se aspiró a grandes alcances, y hoy se busca a los culpables en tribunales de incumplimiento de ese proyecto que no fue, dotar de internet a los rincones más alejados del país. En el tema está involucrado Altán Redes que hoy está en tribunales, así que el proyecto Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos tiene que desplegarse con la más seriedad posible sin especulaciones ni inexperiencia, esto logrará reducir las brechas tecnológicas en todos los ámbitos sobre todo en el de la educación. Habrá que seguir el tema muy de cerca.

Paro automotriz. Esta semana la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, vivirá un momento complejo y no porque tenga que ver esto con una negociación laboral, sino con un paro al que tiene que respaldar, porque más de 10 empresas del sector automotriz van a detener sus operaciones por la escasez de chips. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (Sitimm) es el que está preocupado por su gremio, porque el tema que se proyecta es que este plazo pueda ser mayor a lo esperado por la situación complicada que está viviendo Asia con el tema Covid-19, y el repunte de contagios, que han derivado nuevamente en el encierro. Así que hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo por un nuevo golpe a la industria automotriz nacional.

Paro VW. Otra automotriz que realizará paros técnicos es Volkswagen de México, que detendrá la producción en su fábrica ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, justamente por la falta de componentes para elaborar automóviles. El sindicato se ha dado por enterado, sobre todo porque su sueldo semanal quedará en un 93.93 por ciento, sin ser afectados en el sexto y séptimo día. Incluso se habla de que se está pidiendo a trabajadores hacer efectivo el saldo disponible para vacaciones, esto para no tener descuentos. Hoy y mañana serán los días que se detendrá la producción en donde será afectará el modelo Jetta. Hace no mucho se vivió otro paro que duró 12 días, así que esto será algo que se viva el resto del año ante el panorama internacional en el que la invasión en Ucrania no termina, mucho menos que aún se le puede decir adiós a la pandemia de Covid-19.

KIA se consolida. Y ya que hablamos de la industria automotriz, Kia México, que dirige Horacio Chávez, se consolida en el quinto lugar. Hoy tiene el 8.1 por ciento de participación en el mercado mexicano con 7 mil 411 unidades vendidas en el país. Su modelo que más gusta es Kia Rio, un auto del que se esperaría más, pero que a la coreana le alcanza para seguir vendiéndolo a los mexicanos. De éste último tiene el primer lugar en autos vendidos al colocar 4 mil 380 unidades, lo que representa un 60 por ciento del total de las ventas de Kia en México. El segundo lugar, Kia Seltos cierra el mes con mil 310 vehículos, luego el Forte con 966 unidades, y luego el icónico Soul con 425 unidades y Sorento con 181 vehículos. Así haciendo un global de sus operaciones, esta armadora en México, tiene un ascenso del 10.5 por ciento en comparación con mayo de 2021.

Sube Precio Coca. Coca-Cola Femsa aplica hoy un incremento en los precios de sus bebidas en México. Si usted va directo al refrigerador de su tendero se dará cuenta que ha tenido que tomar la decisión para hacer frente a la inflación registrada en el país, un dato que es insostenible. Se habla de un 6.6 por ciento que podría traducirse, dependiendo su portafolio, de bebidas en un incremento menor si se piensa que el dato de inflación hoy está por arriba del 7 por ciento.

Voz en Off. Holcim y Hábitat para la Humanidad cerraron una alianza para acelerar el acceso a viviendas de bajo costo mediante una innovadora plataforma digital. Lo que está haciendo es implementar un portal de viviendas accesibles en línea para ayudar a las familias de bajos recursos a tener acceso a financiamiento, así como a materiales y soluciones de construcción de una manera segura y sencilla. Bien…