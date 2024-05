Cumbre del Juego en Puerto Rico

Una vez más, el juego se vistió de gala, esta vez en San Juan de Puerto Rico, ciudad que acogió la octava edición de la Cumbre Iberoamericana del Juego, un evento que ya es un clásico en la agenda de los reguladores de América Latina y la península ibérica. Bajo el lema de “Perspectivas del Juego en LATAM”, representantes de Paraguay, Portugal, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Buenos Aires, junto con los anfitriones puertorriqueños, se dieron cita para discutir los desafíos actuales y futuros de la industria, como la regulación de apuestas deportivas, la tributación y los avances tecnológicos.

La representación de México se dio a través de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), quien se encargó de moderar debates y de darle voz a la iniciativa privada sobre el impacto del juego online en los casinos tradicionales. Con este encuentro, se demuestra que, mientras la próxima legislatura tiene la posibilidad de aprobar una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que finalmente podría brindar la seguridad jurídica, que tanto casinos como jugadores necesitan, la industria del juego en México no sólo sobrevive, sino que prospera. Actualmente, el país cuenta con 425 casinos activos y decenas de plataformas digitales que contribuyen anualmente con 12 mil millones de pesos a las arcas públicas, además de sustentar a casi 200 mil familias, de ahí la importancia de participar de manera activa en foros internacionales como éste, en donde se dibujan las futuras líneas del juego global.

Conflicto de Interés

No ha caído nada bien en los pasillos de la CNBV, de Jesús de la Fuente, que ciertos directivos, lejos de haberse visto afectados por la implementación de la austeridad republicana, no sólo no se han visto afectados, sino que inexplicablemente gozan de un estilo de vida difícil de explicar con los sueldos que les pagan.

Tal es el caso de José Ramón Canales, supervisor de Bancos, quien, según fuentes al interior, aseguran que se la vive en viajes con toda clase de excesos y hasta se dio el lujo de hacerse de una importante cadena de restaurantes. Los mal pensados insinúan que el subidón económico va de la mano con casos muy sonados como el de Autofin, en el cual Canales fungió como el salvador con el apoyo de un despacho externo que, curiosamente, pertenece a Guillermo Babatz y Silvia Lavalle, exjefes a quienes les debe lealtad. Cuestión de esperar qué dice al respecto la Función Pública, de Roberto Salcedo, y si determina o no un conflicto de interés.

Niegan hotel

Duro golpe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto The View. Se trata de un complejo hotelero de 538 habitaciones en la zona hotelera de Cancún, que buscaba ubicarse en la tercera sección de la zona hotelera, muy cerca del Área Natural Protegida Manglares de Nichupté. Se proyectaba sobre vegetación de duna costera en un predio de 2,462 hectáreas, del cual se aprovecharían 1.6 hectáreas para las obras. Pero lo interesante es que, aunque el terreno colinda con el Área Natural Protegida Manglares de Nichupté, no se identificó manglar dentro del área a impactar. El tema dará para más porque hoy se sabe que se han cancelado seis proyectos que pretendían desarrollarse en el norte de Quintana Roo, entre ellos uno en Holbox, con el nombre Ksa Kiimakol. Otro también rechazado es la operación de un arrecife artificial dentro del área marina del complejo turístico Grand Coral, en Solidaridad, de la empresa Playa Paraíso Maya S.

El cuarto es un banco de materiales en Felipe Carrillo Puerto para servir de proveedor a las obras del Tren Maya y otros de menor relevancia, pero que están en este conteo por las decisiones recientes de la Semarnat en esta entidad.

Voz en off

Y ya en la presentación de la camioneta híbrida conectable Shark, nos enteramos que BYD está aún en negociaciones con tres estados de México para establecer la sede de su planta en el país, lo que quizá se daría a finales de este 2024, siendo ese cuestionamiento el que más reciben sus ejecutivos, los cuales también se han despertado con la versión de más impuestos en la Unión Americana para autos importados chinos. Ya veremos cuál es la entidad ganadora, pero eso sí, esa decisión pasará cuando ya haya en el futuro nuevas administraciones en ambos países…